Así es la nueva colección entre Levi's® y Jordan

La última colección Levi's x Jordan explora cómo se unen la artesanía y la cultura deportiva, reinventando estilos clásicos con un toque de inspiración deportiva.

Tanto Levi’s® y Jordan anunciaron su nueva colección que tiene como eje central una reinterpretación de las Air Jordan 3, una de las siluetas más reconocidas del portafolio de Jordan Brand, según informa el comunicado oficial. Esta nueva propuesta integrará elementos del ADN de ambas compañías y reúne tanto calzado y prendas de vestir en una colección de nueve piezas.

En el centro de la colaboración se encuentran las Levi’s® x Jordan Air Jordan 3, presentadas en cuatro combinaciones de color. La versión Rigid incorpora paneles de mezclilla índigo y el estampado de elefante negro sobre negro, característico del modelo. La combinación Black incluye cuero negro granulado, paneles de mezclilla en el mismo tono y detalles en gris, junto con una entresuela color vela y talón bordado con Nike Air.

La edición Year of the Horse fue lanzada de manera exclusiva para el Año Nuevo Lunar en la Gran China, Japón y Corea. Esta versión presenta mezclilla rígida sin blanquear, paneles de pelo de poni, pestaña de talón en jacquard y bordado rojo con la inscripción “Year of the Horse” en la lengüeta interior. Todas las versiones incorporan la etiqueta roja de Levi’s® en el zapato derecho, el logo Jumpman y una plantilla roja con el gráfico del billete de dólar de la marca.

En cuanto a la línea de apparel, la colección combina referencias deportivas con la tradición del denim. Incluye una camiseta de fútbol en poliéster con detalles de marca compartida; la chaqueta universitaria Pinnacle, con mangas de cuero, cuerpo en lana melton y gráficos de archivo; la Type III Trucker en denim negro lavado; y la Overshirt Jacket en denim índigo de 355 gramos.

La propuesta se complementa con una Fleece Zip Hoodie en lavado negro vintage, una Short Sleeve Shirt que retoma el gráfico “Button Your Fly” de los años noventa —asociado a una campaña dirigida por Spike Lee—, el Black Baggy Jean basado en el bloque Levi’s® 578™, Baggy Shorts en denim índigo y una Denim Cap con bordado Air Jordan y herrajes Nike Air.

"Reimaginar las Jordan 3, una de las siluetas más icónicas de la historia de las zapatillas, a través de la perspectiva de Levi's® nos permitió crear algo que celebra la profunda conexión de ambas marcas con tantas subculturas", afirma Leo Gamboa, vicepresidente de Colaboraciones de Levi's®.

La campaña fue estilizada por Cam Hicks y se desarrolla en un parque donde distintas comunidades lucen la colección. En ella participan el cineasta Spike Lee, el baterista Jay Wright —hijo de Larry Wright, quien apareció en un anuncio original de “Button Your Fly”—, el skater Josh Velez, el artista Rio Amor y un grupo de Tai Chi vinculado a la paleta de colores Year of the Horse.

Las Air Jordan 3 Levi’s® x Jordan Year of the Horse se lanzaron en la Gran China el 23 de enero. La colección completa Levi’s® x Jordan estará disponible a nivel global a partir del 28 de febrero en Levi.com, en la aplicación de la marca y en tiendas Levi’s® seleccionadas.

