LaCardio: ciencia, marca y factor humano

Detrás de uno de los hospitales líderes en reputación de Colombia hay algo más que resultados clínicos: hay una estrategia de marca. Su convicción es profunda: en salud, la identidad es el puente que convierte la excelencia en elegibilidad.

Para la Fundación Cardioinfantil, la excelencia médica ha sido el estandarte durante más de cinco décadas. Pero bajo la dirección de Juan Gabriel Cendales, la institución entendió que el entorno cambió: ya no basta con ser el mejor en la práctica médica o quirúrgica; hay que ser la opción preferida en la mente de las personas. De esa reflexión nace LaCardio.

Evolucionar sin perder el origen

La evolución de la marca no respondió a una tendencia estética, sino a una necesidad estratégica. El nombre de Fundación Cardioinfantil representa un origen filantrópico y pediátrico que sigue siendo esencial en su ADN.

Sin embargo, hoy la realidad está acompañada por ser un hospital universitario de alta complejidad, con innovación y más de 60 especialidades para todas las etapas de la vida.

La arquitectura se ordenó sin renunciar a la esencia: la Fundación Cardioinfantil se mantiene como institución; LaCardio es el hospital. En palabras de Cendales: “La Fundación es el corazón detrás de la ciencia; LaCardio es la ciencia detrás del corazón”.

En un entorno donde la decisión ya no es automática por remisión, sino preferencial por confianza, esa claridad se vuelve fundamental.

De resultados clínicos a confianza elegible

Aunque históricamente el sector salud confiaba en que los buenos resultados médicos bastarían para atraer pacientes, LaCardio comprendió que quienes enfrentan un diagnóstico toman decisiones basadas en su emoción, su vulnerabilidad y la credibilidad del centro hospitalario. LaCardio toma una decisión estratégica: la complejidad médica no garantiza preferencia; la certeza, sí. Una coherencia entre lo que se promete y se entrega es la verdadera ventaja. Por ello, cuando una familia pide ser atendida allí, no habla del sistema, habla de una reputación construida con resultados, trato humano y consistencia.

El propósito que decide, la gestión que sostiene

Construir una marca con propósito en salud exige derribar el mito: ser una fundación es incompatible con la búsqueda del crecimiento económico. Para Cendales, el propósito no es un eslogan, es un criterio de decisión: qué priorizar, dónde invertir y qué medir. Al mantener conectados el propósito y la gestión, la sostenibilidad financiera no contradice el impacto social, sino que lo hace posible; se convierte en el motor que financia la investigación, la tecnología y la expansión de capacidades para garantizar un hospital sólido que pueda servir más y mejor a largo plazo. Esto le ha permitido atraer talento de primer nivel y consolidar alianzas nacionales e internacionales.

La narrativa que conecta

La excelencia médica suele ser invisible para el ciudadano; el reto de LaCardio ha sido transformarla en una narrativa competitiva y comprensible que posicione a sus especialistas como líderes de opinión. Al traducir indicadores técnicos en historias de valor respaldadas por evidencia médica, la institución convierte la autoridad científica en un activo de marca estratégico. A través de iniciativas como el Mes del Corazón, CardioKids, LaCardio_Crea, Donantes por naturaleza y la creación de contenido con significado, la organización logra una disrupción real: no se limita a ofrecer servicios, sino que construye un claro diferencial, basado en la generación de confianza y cercanía con la comunidad.

El éxito de LaCardio demuestra que la confianza no nace de campañas aisladas, sino de una conducta institucional consistente que integra creatividad, innovación y transparencia para validar su promesa en la experiencia real del paciente. Esta estrategia ha consolidado una reputación sobresaliente, reflejada en hitos como ser el hospital con mejor reputación en Colombia (2020- 2025) y figurar entre los 50 mejores hospitales universitarios del mundo, según Brand Finance 2025. Líder regional en sostenibilidad y experiencia del paciente, además de ser reconocido entre las tres empresas más innovadoras del país por la ANDI y número 1 en el arquetipo del héroe con el programa Pedagogía Hospitalaria, la institución confirma que la excelencia médica alcanza su mayor impacto cuando se traduce en resultados verificables y una conexión humana genuina.

“Liderar la comunicación en LaCardio es trascender el mensaje para convertir cada decisión, cada historia y cada resultado clínico en confianza viva, porque cuando lo que está en juego es la salud, comunicar también es una forma de entregar la mejor medicina con corazón”, agrega Liliana Milena Toro Sánchez, gerente de marca y comunicaciones.

Este artículo es un contenido patrocinado con LaCardio.

Artículo publicado en la edición #502 de los meses de febrero y marzo de 2026.

