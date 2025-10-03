Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, es incluido en el BoF 500 en la categoría ‘Catalysts’

he Business of Fashion (BoF) presentó en París su más reciente edición del BoF 500, el índice que reconoce a las personalidades más influyentes en la industria global de la moda. Este año, Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, fue incluido en la categoría ‘Catalysts’, convirtiéndose en el primer colombiano en recibir esta distinción y en el octavo en ser parte de este reconocimiento que agrupa a líderes globales de la industria.

La categoría ‘Catalysts’ reúne a figuras que, desde roles estratégicos, actúan como conectores, facilitadores y agentes de cambio que redefinen la dirección de la moda en el mundo. Este reconocimiento pone en el radar global a quienes promueven la innovación, fortalecen la sostenibilidad, descubren talento emergente y generan alianzas que transforman el ecosistema de la industria.

“Recibir este reconocimiento de Business of Fashion es un honor profundamente significativo. No es solo un logro personal, es un logro para el equipo de Inexmoda que durante más de 37 años ha trabajado con pasión, determinación y visión para dinamizar y conectar el Sistema Moda de Colombia y América Latina con el mundo”, afirma Sebastián Díez.

Además de la realización de las ferias más relevantes de moda de las Américas, como Colombiamoda, la Semana de la Moda de Colombia; Colombiatex de las Américas y Heimtextil Colombia, Inexmoda ha desarrollado espacios de conocimiento, formación y estrategias de internacionalización que han permitido conectar de manera directa a América Latina con compradores, inversionistas y líderes de la industria global. La más reciente edición de Colombia Fashion Summit consolidó a Medellín como un punto de encuentro de conversación y reflexión sobre el futuro de la moda.

Díez destaca que esta distinción es también un motivo de orgullo para el país, al compartir un lugar en el BoF 500 2025 con Silvia Tcherassi y, en ediciones anteriores, con otros colombianos como Johanna Ortiz, Edgardo Osorio, Alexander Zielcke, Maluma y Karol G. “Es un honor estar junto a ellos en esta edición, llevando la creatividad y el talento de Colombia a la conversación internacional de la moda”, comenta el presidente.

En esta edición, Sebastián Díez comparte la categoría ‘Catalysts’ con personalidades que están redefiniendo la industria global, como Anne Hidalgo, alcaldesa de París, reconocida por su papel en posicionar la ciudad como capital de moda; Lv Xiaolei (Madame Lu), figura clave en la evolución de Shanghai Fashion Week; Dan Constable, ejecutivo que ha tejido puentes entre moda y Hollywood; Carry Somers y Orsola de Castro, fundadoras del movimiento global Fashion Revolution; Dame Ellen MacArthur, impulsora de la economía circular; Kaoru Imajo, director de Japan Fashion Week Organization, y Walter Van Beirendonck, diseñador y educador con influencia en el sistema creativo europeo.

Desde su creación, The Business of Fashion se ha consolidado como la plataforma de inteligencia de negocios más influyente en el sector, combinando periodismo independiente con análisis estratégico, educación en línea, herramientas de desarrollo profesional y eventos inmersivos. Con presencia en más de 125 países y un equipo de expertos en Londres, Nueva York, París y Milán, BoF es hoy una de las voces más respetadas de la industria.

Con esta distinción, Inexmoda reafirma su compromiso de seguir impulsando la internacionalización, promover la transformación empresarial y construir plataformas que fortalezcan la competitividad, la conciencia y la influencia del Sistema Moda latinoamericano en el escenario global.

