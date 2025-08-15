viernes, agosto 15, 2025

Jennifer Boshell se suma a Alina Agencia como nueva directora creativa digital

nombramientos

Jennifer Boshell se integra al equipo de Alina Agencia como Directora Creativa Digital, aportando más de 16 años de experiencia en creatividad, estrategia e innovación digital.

Redacción P&M
 agosto 15, 2025

Su recorrido en la industria es diverso y profundo: ha liderado campañas integradas para marcas en toda Latinoamérica y ha aportado desde áreas como dirección creativa, estrategia digital y desarrollo de contenido, lo que le permite tener una visión completa del ecosistema digital actual.

Boshell llega a Alina tras un período de exploración, en el que decidió que solo daría el siguiente paso profesional si encontraba un lugar que resonara con su manera de pensar y crear. En Alina encontró un entorno donde cultura, estrategia e influencia se entrelazan con autenticidad. Su llegada fortalece la perspectiva digital de la agencia, sumando una sensibilidad única para identificar lo que está ocurriendo en las conversaciones culturales y transformarlo en ideas con significado, impacto y relevancia.

Para ella, el pensamiento digital no se limita a formatos o canales, sino que comienza con una verdad emocional y se traduce en historias que se sienten vivas, humanas y contemporáneas. Trabaja desde una metodología que combina observación cultural, insight humano y experimentación con herramientas como la inteligencia artificial, no para reemplazar el pensamiento creativo, sino para expandirlo.

Entre los proyectos más destacados de su carrera están campañas como “Abuse Disclaimer” para Cerveza Águila, primeros Leones de Cannes en la historia de la marca, y narrativas complejas como “Eres mi hijo” para el Ministerio de Defensa. También ha liderado proyectos con figuras como J Balvin y Caterine Ibargüen, demostrando cómo la cultura pop puede convertirse en una herramienta estratégica para generar vínculos auténticos con las audiencias.

nombramientos

