"Los Primos": la dupla que llega a Leo Open Hub

En publicidad hay fórmulas que se repiten: director de arte + copy, campañas que nacen de madrugadas infinitas, brainstormings caóticos que terminan en algo brillante. Pero, de vez en cuando, aparecen duplas que no siguen tanto la fórmula, sino más bien su propia química. Ese es el caso de “Los Primos”, como se conoce a Anderson Álvarez y Mateo Álvarez, quienes acaban de unirse a Leo Open Hub como directores creativos, bajo la dirección de Juan Gómez, chief creative officer.

Lo curioso es que, aunque la gente asuma que son familia, no lo son. El apodo nació casi como un chiste de pasillo y se quedó. Hoy es más que un apodo: es una marca. Decir “Los Primos” en la industria es hablar de una dupla que siempre se mueve junta, que aparece firmando ideas en conjunto y que ya tiene un estilo propio: hacer cosas relevantes, con hambre y con mucha energía.

Ellos mismos lo explican de manera sencilla: “Nuestra visión es clara: hacer un trabajo certero y no parar de buscar oportunidades para que cada cliente tenga ideas que den de qué hablar”. Esa insistencia en que cada idea tenga eco es lo que los diferencia y lo que los mantiene siempre en movimiento.

En los últimos años han aprendido a trabajar con equipos de todos los perfiles: multigeneracionales, multidisciplinarios, con perfiles junior y otros con décadas de experiencia. De ahí sacaron una de sus principales lecciones: administrar talento con responsabilidad. “Entendimos que parte de nuestro rol es guiar a la gente al lugar en el que necesita y merece estar, darle voz incluso al más joven del grupo, porque ahí es donde el equipo de verdad se siente parte del proceso creativo”, dicen.

Pero, ¿cómo sobreviven dos creativos con puntos de vista diferentes trabajando tan de cerca? Su respuesta es casi un mantra: apostar por el otro. No se trata de estar de acuerdo en todo, sino de confiar. A veces uno cede, a veces el otro toma la batuta, y al final lo que surge del choque de visiones casi siempre es mejor que lo que tenían por separado.

Su llegada a Leo Open Hub es, en parte, un nuevo aire y también un reto. Apenas entraron por la puerta, sintieron que la energía era familiar: un grupo diverso, con hambre de ideas y con ganas de arriesgarse. Ese mismo espíritu es el que ellos siempre han tratado de contagiar: motivar a los equipos para pensar distinto y proponer sin miedo.

Sobre su incorporación, Juan Gómez, Chief Creative Officer de Leo Open Hub, comentó:

Felices de tenerlos. La primera vez que hablé con ellos sentí esa hambre que tienen los que aman las ideas y esa terquedad de que siempre hay una buena salida. Ya trabajando con ellos te das cuenta de los seres humanos que son; la ecuación es ideal. Seguro ellos crecerán acá y harán crecer nuestras marcas

Por supuesto, reconocen que el presente está marcado por la inteligencia artificial, las nuevas herramientas que aparecen cada semana y las metodologías que buscan hacer todo más ágil. Y aunque no las ignoran —al contrario, las consideran aliadas— también tienen claro que nada reemplaza el coraje humano. “Lo que realmente mueve la aguja son los clientes y equipos que se arriesgan. Cuando una idea provoca nervios y emoción al mismo tiempo, sabes que puede pasar algo grande”, cuentan entre risas.

Al final, lo que define a “Los Primos” no es un cargo ni un logo en su portafolio, sino la convicción de que las ideas son mejores cuando se construyen en conjunto.

