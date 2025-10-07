LLYC nombra a Alejandro Tamayo como North Latam Executive Creative Director

Alejandro Tamayo liderará a los equipos creativos de LLYC en la región Norte de América Latina para transformar los proyectos de los clientes y generar impacto real en sus negocios.

LLYC, hace en este mes de octubre el anunció de la incorporación de Alejandro Tamayo como North Latam executive creative director, con el objetivo de fortalecer su liderazgo creativo en la región. Tamayo, es publicista colombiano radicado en México, cuenta con casi dos décadas de experiencia en la industria publicitaria. Ha trabajado en mercados como Colombia, Guatemala y México, liderando equipos en agencias internacionales y desarrollando campañas para marcas como Google, Spotify, Samsung, Ambev, Kimberly Clark, Mazda, Movistar, Hisense, PepsiCo, Kellanova, Payless, Abbott, Walmart, Nivea, Starbucks, Juan Valdez, Nissan y Visa, entre otras.

En trayectoria ha sido reconocido en certámenes como Cannes Lions, One Show, D&AD, Clio, El Ojo de Iberoamérica, Cíclope, Gerety, El Dorado y El Círculo de Oro, y ha participado como jurado en festivales internacionales como FIAP, WINA, PHNX y Act Responsible Care.

"Muy pocas veces en la vida logras coincidir y conectar con personas que tienen una visión similar a la tuya. Adolfo Corujo, Anne Davie y Mauricio Guerrero comparten conmigo la misma pasión y ganas de llevar a LLYC hacia el lugar que queremos y, como dice David Bowie: sé a dónde vamos y les prometo que no será aburrido", destacó Alejandro Tamayo.

Desde su nuevo rol, Tamayo tendrá la responsabilidad de definir la pauta creativa de LLYC en la región, liderar pitches estratégicos y contribuir al posicionamiento del talento de la firma en festivales y competencias internacionales.

De acuerdo con Mauricio Guerrero, Americas Chief Creative Officer de LLYC, destaca que “La llegada de Alejandro reafirma nuestra ambición por convertirnos en protagonistas de la creatividad en la región. Su trabajo, liderazgo y pasión ha dejado huella durante su recorrido por diferentes agencias. Ahora tenemos la fortuna de tenerlo con nosotros, así que, con humildad, pero con mucha determinación seguiremos trabajando para tener un trabajo de talla mundial”.

El nombramiento de Alejandro forma parte de la estrategia de LLYC de fortalecer su oferta creativa y expandir su presencia en el ámbito del Marketing y los Corporate Affairs. Su visión y liderazgo creativo convergen con la evolución de la compañía en Américas y materializan la promesa de ser Partners for What’s Next, poniendo la creatividad al servicio de los clientes para convertir la incertidumbre en oportunidad y abrir nuevas posibilidades de crecimiento.

