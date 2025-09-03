Café CMO – Tech Breakfast, Colombia Edition

Revista P&M, de la mano de Adsmurai, reunió algunos CMO’s para conversar a puerta cerrada sobre la transformación digital en Colombia bajo el tema "Lo que no te cuentan sobre programática (pero deberías saber)".

La madurez de la publicidad programática en Colombia, según datos de IAB Colombia 2024, aún enfrenta importantes desafíos: solo el 25% de la inversión digital se destina a este modelo, el 70% de las marcas continúa tercerizando por completo la ejecución de sus campañas y únicamente el 16% opera un DSP de manera directa.

Entendiendo que la publicidad programática en Colombia atraviesa un punto de inflexión, con retos claros y un futuro prometedor aunque aún incierto, el equipo de Adsmurai —integrado por Sebastián González, country manager en Colombia; Cristina Martínez, head of growth & new business para Latam; y Sebastián Rincón, programmatic lead Latam de Hudspot— compartió con los asistentes del Café CMO su visión y experiencia sobre el tema.

Por un lado, los principales retos están en la complejidad técnica poco clara, la debilidad en la medición —centrada aún en el último clic— y la ausencia de una estrategia propia por parte de las marcas. De cara al futuro, el panorama se amplía con un radar de tendencias globales que marcan cambios estructurales, entre ellos:

El fin de las cookies: pierden relevancia, pero los datos no desaparecen, evolucionan.

IA en acción: ya no solo sugiere; ahora diseña, optimiza,predice y ejecuta. Automatización real: la tecnología decide dónde, cuándo y cómo mostrar mensajes relevantes.

Anuncios dinámicos: personalización en tiempo real según perfil, dispositivo, clima o ubicación. Publicidad contextual avanzada: relevancia y brand safety sin cookies, gracias a análisis semántico y de sentimiento.

Omnicanal diversificado: programática más allá de mobile y desktop: CTV, DOOH, audio y gaming.

Publicidad sostenible: foco en el planeta, reducción de consumo energético y ubicaciones responsables.

También, cambios emergentes empiezan a transformar la forma en que se concibe y se ejecuta la publicidad programática, cómo:

CTV: la nueva televisión no es solo pantalla grande, es audiencia hipersegmentada y premium.

Retail Media: el lugar donde la intención de compra vive. Y donde los anuncios pueden medirse hasta el ticket de caja.

DOOH: el outdoor se vuelve smart: cambia con el ambiente, el clima, con la zona, con el tráfico.

Evolución audiovisual: los Rich Media son un factor indispensable para atraer atención, trasladar posicionamiento y generar engagement calificado, evitando las creatividades estáticas, aburridas o plantillas repetitivas.

La tecnología de Adsmurai Marketing Platform centraliza la gestión de campañas, los datos y el conocimiento de la audiencia, lo que facilita el diseño de estrategias más inteligentes y automatizadas, con resultados en tiempo real y mayor eficiencia operativa. Su plataforma permite planificar medios y campañas, configurar alertas presupuestarias y gestionar campañas en múltiples canales como Meta, Google, TikTok, Pinterest, Display, CTV y audio. Además, automatiza piezas creativas convirtiendo cualquier catálogo de productos digitales en escalable y ofrece un monitoreo continuo de las campañas, respaldado en un modelo de medición de efectividad publicitaria (MMM).

Luego de un diálogo sin filtros, entre pares se llegó a la conclusión que la programática no debe entenderse únicamente como tecnología, sino como un proceso que requiere visión y estrategia para ser realmente efectiva. Más allá de estar presentes, lo que marca la diferencia es la relevancia y la personalización de los mensajes. La inteligencia artificial se convierte en un aliado que potencia las capacidades humanas, liberando tiempo para planificar y pensar mejor, en lugar de reemplazar el talento. Y, finalmente, el cambio en el ecosistema es inevitable: la evolución de los datos, los formatos y los hábitos de consumo exige adaptarse si se quiere seguir siendo competitivo.

