miércoles, septiembre 03, 2025

INICIO

COMUNICACIÓN

“Yo pongo la casa” de Proximity BBDO para Homecenter une fútbol, hogar y mercadeo emocional

Campañas

“Yo pongo la casa” de Proximity BBDO para Homecenter une fútbol, hogar y mercadeo emocional

La campaña celebra a los hinchas que convierten su hogar en estadio cada vez que juega la Selección. Una apuesta que conecta la pasión del fútbol con la hospitalidad y el marketing emocional.

Juanita Rico
 septiembre 3, 2025

En Colombia, el fútbol se vive con la misma intensidad en las tribunas de un estadio como en la sala de cualquier hogar. Esa premisa es la que inspira la más reciente campaña de Homecenter, en alianza con Proximity BBDO, bajo el nombre “Yo pongo la casa”. La iniciativa busca reconocer a los millones de aficionados que convierten su hogar en epicentro de la pasión cada vez que juega la Selección.

La propuesta parte de una verdad cultural: el fútbol colombiano no solo se disfruta en los grandes escenarios deportivos, sino en espacios cotidianos donde las familias y amigos se reúnen. En ese contexto, Homecenter se posiciona como un aliado que habilita la experiencia: el sofá se transforma en tribuna, la sala en estadio, y el televisor en ventana hacia la emoción nacional.

Más que una campaña publicitaria, “Yo pongo la casa” se concibe como un tributo a la hospitalidad del hincha colombiano. Ser anfitrión no es solamente invitar a ver un partido, sino preparar el ambiente, garantizar comodidad y hacer de cada jugada un motivo de celebración colectiva. Homecenter conecta así sus valores de cercanía y funcionalidad con el ritual social que acompaña a la Selección.

Un componente clave de la campaña es el uso de la voz de William Vinasco, uno de los narradores más icónicos del país. Su tono inconfundible le aporta autenticidad y emoción, reforzando el puente entre la marca, el fútbol y la memoria colectiva de los hinchas. Al escucharlo, los consumidores asocian de inmediato la campaña con el fervor que despiertan los goles de la tricolor.

La activación también se enmarca en un momento clave: la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. En este horizonte, Homecenter reafirma su rol como patrocinador oficial de la Selección Colombia, apostándole a una comunicación que va más allá de los estadios para instalarse en la cotidianidad de los consumidores.

La estrategia de Proximity BBDO pone en evidencia cómo la creatividad publicitaria puede conectar con emociones profundas a partir de insights culturales. Reconocer que el hincha promedio vive el fútbol desde su sala o comedor, y no necesariamente en un estadio, abre una puerta para campañas que legitiman esas experiencias domésticas como auténticas expresiones de identidad nacional.

Al mismo tiempo, la campaña resalta el poder del marketing experiencial: no se trata solo de vender productos del hogar, sino de posicionar a la marca como facilitadora de momentos memorables. En otras palabras, Homecenter no solo provee muebles o accesorios, sino escenarios donde se construyen recuerdos colectivos ligados al deporte más popular del país.

Mira la campaña:

TAGS
Campaña

LO MÁS LEÍDO

01
Editorial

Llega el Ranking de las 300 empresas de la comunicación de P&M

Juanita Rico
septiembre 1, 2025
02
Effie Colombia

P&M presenta la lista completa de ganadores de los Effie Awards Colombia 2025

Juanita Rico
agosto 29, 2025
03
Edición 500

P&M busca a los líderes con visión 2030 para su edición 500

Juanita Rico
agosto 23, 2025
04
Effie Colombia

Estrategia Effie: Bavaria y el poder de entender al consumidor

Juanita Rico
agosto 30, 2025
05
Premios

Estos son los ganadores de los IAB Mixx Awards 2025

Juanita Rico
agosto 28, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

El ranking de las 300 empresas de comunicación

2 de septiembre 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO

OTRAS SECCIONES

Digital

Mercadeo

Consumidor

Gente