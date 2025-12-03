Una Navidad para preparar sueños: la propuesta de TOTTO

Esta Navidad, TOTTO parte de un insight claro: antes de regalar, todos estamos soñando el próximo comienzo. Su nueva colección nace para acompañar esos momentos que están por empezar: ese viaje que se acerca, el nuevo reto que se prepara o el primer día que abre un nuevo destino.

Esta Navidad, TOTTO redefine el acto de regalar. Más que objetos, propone preparar sueños: ese viaje que por fin se concreta, el nuevo empleo que empieza, la emoción del primer día de universidad. Su nueva colección acompaña esos comienzos, con productos pensados para estar presentes justo en el momento en que alguien dice: ¿Listos? ¡Vamos!

La propuesta de color de la temporada nace de un análisis de tendencias elaborado con insights de WGSN, el cual reinterpreta los estados emocionales del consumidor actual: calma, conexión y propósito. Los tonos de esta colección traducen ese espíritu, colores que invitan a detenerse, reconectar y prepararse para el siguiente destino.

La colección inicia con una paleta que invita a la introspección, la preparación y el propósito. Colores como el Peppercorn, Cosmic Sky y Black se mezclan como un cielo previo al despegue; el Garden Green, Tarragon y Black evocan naturaleza, exploración y confianza. Luego, la energía se eleva con tonos que celebran lo vivido y lo que está por venir: colores como el Hushed Violet, Málaga y Sunny Lime reflejan alegría y vitalidad; Mood Indigo y Chinchilla equilibran sobriedad y optimismo. Estos colores acompañan cada paso y recuerdan que cada viaje comienza preparándose para lo que se sueña.

Una colección para cada tipo de viajero

Cada viaje es una experiencia única, y TOTTO lo entiende. Por eso, su nueva colección se inspira en los distintos perfiles de viajeros y en cómo se preparan para cada destino. Desde quienes viven el viaje como una pasarela personal, hasta quienes priorizan la organización familiar o la adrenalina de una nueva expedición, la marca ha diseñado soluciones que conectan con cada estilo de vida.

Para los viajeros amantes del diseño y la moda, hay piezas que combinan funcionalidad y estilo, la marca presenta productos como la maleta 360 Traveler, resistente y con cierre TSA para mayor seguridad. Las chaquetas 3 en 1 Lautaro para hombre y Osori para mujer, con una chaqueta externa liviana y una chaqueta interna acolchada rellenas con materiales RPET.

Para quienes viajan en familia y priorizan la organización, la colección propone aliados que facilitan el movimiento sin perder el diseño. Destacan opciones como la maleta Bazy + 2.0, disponible en tres tallas, con sistema de ruedas 360 para mejor desplazamiento y la tula viajera Active, ideal para deporte, salidas casuales o escapadas de fin de semana.

Y para los exploradores que buscan aventura, TOTTO propone el morral Trip, compacto y diseñado para cumplir con las medidas de artículo personal en las aerolíneas del país, y el morral Summit, perfecto para expediciones largas gracias a su versatilidad y capacidad.Y para los exploradores que buscan aventura, se destacan opciones ligeras y versátiles, diseñadas para moverse con libertad. El morral Trip, es compacto y diseñado para cumplir con las medidas de artículo personal en las aerolíneas del país, y el morral Summit, perfecto para expediciones largas gracias a su funcionalidad y capacidad.

Kits de regalo: detalles que impulsan nuevos comienzos:

En un momento en que los consumidores buscan regalos con propósito, TOTTO presenta sus nuevos kits de regalo, combinaciones listas que reúnen funcionalidad y diseño. Son la opción ideal para quienes quieren sorprender con un detalle significativo y listo para entregar.

Entre las opciones destacan sets como el Kit Corneana, ideal para mujeres modernas: viene en dos colores y tamaños, e incluye bolso o canguro, cartuchera de doble bolsillo y monedero, todo presentado en una caja de regalo lista para entregar. El Kit Kano, pensado para quienes priorizan la organización con estilo, también está disponible en dos tamaños y versiones, con bolso crossbody o canguro, multiuso y portadocumentos, elaborados en materiales resistentes y con detalles en cuero sintético.

