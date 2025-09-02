Billie Eilish lanza una edición limitada de UNO con reglas y diseño propios

La artista estadounidense se unió a Mattel para presentar “UNO Canvas: Billie Eilish”, una baraja especial con estética propia y reglas modificadas. Una propuesta pensada para transformar el clásico juego en una experiencia única para fans y coleccionistas.

Billie Eilish, una de las voces más influyentes de la música contemporánea y ganadora de nueve premios Grammy, ha llevado su estilo único a un terreno inesperado: los juegos de mesa. En alianza con Mattel, la artista lanza la baraja “Billie Eilish UNO Canvas”, una edición limitada que no solo reinventa las reglas del popular juego, sino que también lo convierte en un objeto de colección.

El anuncio refleja la forma en que la cantante se involucra con proyectos que trascienden lo musical. Desde su estética hasta su forma de interpretar las normas, Eilish logra imprimirle personalidad a todo lo que toca, y esta vez le ha dado un giro radical al tradicional UNO. Su propuesta no se queda en el diseño: la cantante ha decidido modificar las reglas originales, planteando un modo de juego más intenso, caótico y, sobre todo, divertido.

Durante una entrevista con Amelia Dimoldenberg, Eilish confesó que nunca estuvo de acuerdo con algunas restricciones del juego clásico, como la prohibición de acumular cartas +2 o +4. Para resolverlo, decidió crear una baraja con normas propias, en la que las penalizaciones se suman y las cartas de acción especial pueden combinarse, generando partidas impredecibles.

La baraja incluye un total de 112 cartas que no pasan desapercibidas. Con colores apagados pero vibrantes, fieles a la estética característica de Eilish, cada pieza se convierte en una extensión visual de su universo creativo. Además, incorporan símbolos como el logotipo Blohsh, aportando un valor coleccionable que conecta con los seguidores más fieles.

No se trata únicamente de un juego; es una experiencia pensada también para fans y coleccionistas. Fabricadas en cartulina de alta calidad, las cartas no solo resisten largas partidas, sino que también están concebidas como piezas dignas de atesorar.

La relación de Billie Eilish con UNO no es nueva. Ha jugado partidas memorables con artistas como Vince Staples y Denzel Curry, y su hermano Finneas ha bromeado calificándola como “la jugadora más agresiva de UNO”. Ese gusto personal por la intensidad del juego se refleja en la propuesta que ahora comparte con el público.

La edición limitada también conecta con la tendencia de los artistas de expandir su marca más allá de la música, explorando territorios de lifestyle, diseño y entretenimiento. En este caso, se trata de una apuesta que une lo lúdico con lo estético, demostrando cómo un producto tan cotidiano como un mazo de cartas puede convertirse en un objeto cultural.

El “Billie Eilish UNO Canvas” estará disponible oficialmente a partir del 14 de noviembre, pero ya puede reservarse en la tienda oficial de la artista y en Mattel Creations. El interés anticipado deja entrever que será un éxito tanto en ventas como en colecciones privadas de fanáticos.

Este lanzamiento también es un recordatorio del poder que tienen las colaboraciones estratégicas en el mercado actual. Para Mattel, representa la posibilidad de revitalizar una franquicia clásica con un nuevo aire. Para Billie Eilish, es otra manera de conectar con su audiencia desde un ángulo inesperado, mostrando su versatilidad como creadora.

