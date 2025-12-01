Zenú presenta su nueva hamburguesa para el canal Food Service en Colombia

La marca colombiana presentó una hamburguesa co-creada con chefs y diseñada para optimizar rentabilidad y creatividad en las cocinas profesionales.

Zenú anunció el lanzamiento de una nueva hamburguesa dirigida al canal Food Service en Colombia. La presentación fue el pasado 12 de noviembre en La Plaza de la Concordia, durante el evento La Batalla del Sabor Zenú, un espacio donde emprendedores de comidas rápidas de Bogotá, disfrutaron de un reto donde el reto era crear la mejor ahamburguesa con la nueva carne Zenú. La compañía creo esta iniciativa a partir de la identificación de una brecha en el mercado profesional relacionada con los procesos de producción artesanal y las alternativas industriales tradicionales. Según la marca, la nueva hamburguesa ofrece una opción intermedia al combinar una base estandarizada con un modelo clean-label orientado a optimizar la operación en cocina y permitir ajustes creativos por parte de los cocineros.

El producto fue desarrollado con tres ejes principales, los cuales son:

Rentabilidad, al estar formulado para reducir la merma en cocción y ajustarse a diferentes tipos de operación profesional.

Versatilidad, al funcionar como una base neutra que permite incorporar el sello personal de cada cocina.

Rendimiento operativo, gracias a una mezcla de carnes diseñada para mantener textura, jugosidad y consistencia.

Su creación incluyó un proceso de co-creación con chefs y expertos técnicos, quienes evaluaron su comportamiento en cocina y su aceptación entre consumidores. De acuerdo con Zenú, el desarrollo fue realizado con la participación de cocineros profesionales con el fin de responder a las necesidades tanto del canal como del consumidor final.

“El sabor es solo el inicio. Lo que realmente queremos impulsar es el orgullo de ser emprendedor gastronómico y la posibilidad de crecer con rentabilidad y creatividad. Esta hamburguesa representa lo que somos: una marca que piensa en las cocinas profesionales y la necesidad de tener productos confiables adaptados a las necesidades del consumidor y de quien lo deleita con sus platos”, afirma Andrés Leonardo Solano, Jefe de Mercadeo de Zenú

El lanzamiento se enmarca en la estrategia de la compañía de fortalecer su presencia en el sector profesional con soluciones orientadas a la eficiencia operativa y al crecimiento de los negocios gastronómicos. Andrés Leonardo Solano, jefe de mercadeo de Zenú, señaló que el propósito de la marca es acompañar a los cocineros con alternativas que faciliten sus procesos y apoyen el crecimiento de sus emprendimientos.

Zenú también indicó que la nueva hamburguesa no pretende sustituir el rol creativo del cocinero, sino integrarse como un insumo sobre el cual cada negocio pueda construir sus propuestas. La compañía contempla ampliar a mediano plazo su línea de productos clean-label para otras categorías del portafolio dirigido al canal profesional.

