“Hoy aspiracional no significa inaccesible”, Joe Zhang, Country manager para Colombia de Infinix

Infinix avanza en el mercado colombiano con una estrategia de posicionamiento que busca trascender el hardware. La marca tecnológica le apuesta a la personalización, la conexión con la Generación Z y el valor tangible de la inteligencia artificial para construir lealtad a largo plazo.

En un mercado de smartphones tan dinámico y competitivo como el colombiano, destacar requiere más que especificaciones técnicas robustas a buen precio. Infinix ha emprendido una evolución estratégica para dejar atrás la etiqueta de ser únicamente una opción de costo-beneficio y consolidarse como una marca de tecnología aspiracional. A través de un enfoque centrado en nichos como el gaming y la creación de contenido, y bajando la narrativa de la Inteligencia Artificial a utilidades cotidianas, la compañía busca conectar profundamente con el estilo de vida de los usuarios locales.

Sobre esta transición y los retos del marketing en el sector tecnológico, conversamos con Joe Zhang, Country Manager de Infinix en Colombia.

P&M: ¿Cómo están trabajando el posicionamiento de Infinix en Colombia para evolucionar de una marca basada en la relación costo-beneficio hacia una marca de tecnología aspiracional?

Joe Zhang: En Colombia, el reto de Infinix no es solamente demostrar que ofrece buenas especificaciones a un precio competitivo, sino construir una percepción más amplia alrededor de la marca. La evolución hacia una marca aspiracional parte de un cambio: dejar de hablar solo de “lo que cuesta” y empezar a hablar de “lo que representa” el dispositivo en la vida del usuario. Eso implica posicionar los teléfonos como herramientas funcionales y objetos que combinan diseño, identidad, personalización, rendimiento y experiencias que conectan con estilos de vida concretos.

La aspiracionalidad se construye desde la relevancia cultural y tecnológica. Infinix está mostrando que un smartphone puede ser deseable porque ofrece una propuesta completa: pantallas de alta calidad, baterías de larga duración, carga rápida, funciones impulsadas por IA, experiencias visuales diferenciales y elementos de personalización que permiten que el usuario sienta el equipo como algo propio. Además, fortalecemos ese posicionamiento a través del lenguaje de los colombianos y la cercanía con sus necesidades. Hoy aspiracional no significa necesariamente inaccesible; también significa aspiracional por conveniencia inteligente, por diseño y por experiencia. En esa lógica, tenemos la oportunidad de consolidarnos como una marca que ofrece tecnología avanzada con sentido de estilo, utilidad y pertenencia.

P&M: ¿Cuál es el pilar estratégico para conectar emocionalmente con la Gen Z colombiana y evitar ser vistos solo como un proveedor de hardware?

Joe Zhang: El pilar principal es la personalización a las necesidades de los usuarios. La Gen Z quiere dispositivos que se sientan propios, útiles y acordes con su forma de expresarse. Infinix busca conectar con esta generación no solo desde las especificaciones técnicas, sino desde la experiencia. Esto se manifiesta de diversas maneras: el NOTE 60 Pro 5G lo hace desde la expansión, prometiendo más rendimiento y una profunda personalización. Por otro lado, el NOTE Edge 5G apuesta por la simplificación, brindando una experiencia directa, clara y fácil de entender.

A través de estas propuestas, trascendemos la imagen de un mero proveedor de hardware para posicionarnos como una opción que verdaderamente acompaña la vida digital de cada persona. Para lograr esta conexión auténtica, nos comunicamos con ellos utilizando las mismas expresiones y el lenguaje que emplean en su cotidianidad, permitiendo que esta generación vea reflejada su propia personalidad a través de nuestros dispositivos.

P&M: En un mercado tan competitivo, ¿Qué tácticas de diferenciación han sido fundamentales para ganar participación frente a las marcas tradicionales?

Joe Zhang: La diferenciación ha estado en diseñar productos con una propuesta muy clara para cada tipo de usuario. No hemos querido competir solo por potencia, resistencia o por precio. Hemos buscado que cada modelo tenga un argumento real de compra. Eso es lo que hace que Infinix tenga más espacio frente a marcas tradicionales. Nuestros equipos están pensados para cada perfil colombiano, desde el millennial hasta la Generación Z, y esto va acorde a su rutina y perfil.

P&M: ¿Cómo miden el impacto real de su apuesta por comunidades específicas, como el gaming y los creadores de contenido, en la lealtad de marca a largo plazo?

Joe Zhang: Tenemos comunicación constante con nuestras comunidades, actualmente contamos con un grupo de fans de la marca, y lo medimos por comportamiento. Nos fijamos en cuánto tiempo permanecen cerca de la marca, si la recomiendan, si participan en nuestras activaciones y si vuelven a elegir Infinix cuando les toca cambiar de equipo.

En gaming, por ejemplo, el vínculo es muy claro con productos como la serie NOTE 60, que fue diseñada con una colaboración especial con Call of Duty: Mobile. Ahí no se trata solo de hacer ruido, sino de entrar en una comunidad que valora el rendimiento, la experiencia y la afinidad con su forma de jugar. En creadores de contenido pasa algo parecido: el celular tiene que servirles en su trabajo diario y en su ritmo de producción. Si la marca logra quedarse en ese uso real, entonces la lealtad crece. Esa diversidad de perfiles ayuda a que la marca se quede más tiempo con el usuario.

P&M: Ante la integración masiva de la IA, ¿Cómo está adaptando Infinix su narrativa de marketing para que el valor de esta tecnología sea tangible para el consumidor local?

Joe Zhang: Nosotros estamos innovando en la IA con las diferentes referencias que lanzamos actualmente; incluimos traducción en tiempo real, transcripción de links, limpieza de altavoces con voz, todo esto con el fin de darle más innovación a los colombianos. La estamos bajando a beneficios concretos. Hablamos de IA como una herramienta que hace más fácil el uso del teléfono. La narrativa tiene que responder una pregunta simple: ¿qué gana el usuario con eso? Si la respuesta no es clara, la tecnología no conecta.

En esa línea, funciones como personalización, asistentes inteligentes, herramientas de memoria o captura, y experiencias más fluidas tienen que comunicarse de forma directa. El usuario debe entender que la IA le ahorra tiempo, le facilita tareas y mejora su experiencia diaria. Esa es la clave para que la tecnología tenga valor local. Aquí el Infinix NOTE Edge 5G juega un papel muy importante, porque ayuda a ordenar la elección de compra con funciones inteligentes y una lógica de uso simple. Y el NOTE 60 Pro 5G lleva esa narrativa un paso más allá para quienes quieren potencia, gaming y personalización. En ambos casos, la IA se presenta como parte de una experiencia útil y tangible.

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