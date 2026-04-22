Cuatro colombianos serán parte del jurado de Cannes Lions 2026

La organización de Cannes Lions 2026 oficializó la participación de cuatro líderes de la industria local en su mesa global de jurados: Xavier Serrano (CEO de TBWA\Colombia) para Creative Data; Daniel Payan (CCO de VML Colombia) en Innovation; Mario Lagos (Fundador y CCO de Name) para Creative Commerce; y Paola Aldaz (CMO de Keralty Group) en la categoría Pharma.

La designación de jurados para el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions trasciende el reconocimiento profesional de los elegidos. En la práctica, quienes ocupan estas sillas tienen la responsabilidad de auditar el estado actual de la comunicación comercial y establecer los benchmarks que guiarán la inversión y la estrategia de las marcas durante el próximo año.

Para la edición 73 del festival, que se llevará a cabo del 22 al 26 de junio de 2026 en Francia, la organización oficializó la participación de cuatro profesionales radicados en Colombia dentro de su Awarding Jury. El análisis de sus perfiles y, sobre todo, de las categorías que evaluarán, evidencia un cambio en el peso del mercado local: la conversación ya no se limita a la creatividad tradicional, sino a la efectividad, la tecnología y el impacto directo en el negocio.

Las categorías: datos, innovación y conversión

La relevancia de esta designación radica en las mesas de evaluación donde Colombia tendrá voz. Los jurados no evaluarán formatos clásicos, sino disciplinas transversales a la estrategia de negocio y la reputación corporativa:

Xavier Serrano (CEO de TBWA\Colombia) – Creative Data: su labor consistirá en evaluar la intersección entre el análisis de la información y la construcción de narrativas. En esta categoría se premia cómo la minería de datos fundamenta decisiones estratégicas y ejecuciones precisas.

su labor consistirá en evaluar la intersección entre el análisis de la información y la construcción de narrativas. En esta categoría se premia cómo la minería de datos fundamenta decisiones estratégicas y ejecuciones precisas. Daniel Payan (Chief Creative Officer de VML Colombia) – Innovation: un espacio enfocado en la evaluación de modelos de negocio, plataformas y soluciones tecnológicas que resuelven fricciones reales del mercado y redefinen la relación marca-consumidor.

un espacio enfocado en la evaluación de modelos de negocio, plataformas y soluciones tecnológicas que resuelven fricciones reales del mercado y redefinen la relación marca-consumidor. Mario Lagos (Fundador y Chief Creative Officer de Name) – Creative Commerce: evaluará la creatividad aplicada a la optimización del funnel de conversión. Es el reconocimiento a las estrategias que logran impactar el recorrido de compra y generar transacciones medibles en el comercio omnicanal.

evaluará la creatividad aplicada a la optimización del funnel de conversión. Es el reconocimiento a las estrategias que logran impactar el recorrido de compra y generar transacciones medibles en el comercio omnicanal. Paola Aldaz (Chief Marketing Officer de Keralty Group / Colsanitas) – Pharma: desde la visión del anunciante, aportará el rigor necesario para evaluar la comunicación en un sector altamente regulado, donde la reputación, la precisión técnica y el impacto en la salud pública son innegociables.

La participación de líderes de agencias y anunciantes en estas instancias globales genera un efecto de retorno para el mercado colombiano. Ser jurado en Cannes Lions implica la revisión exhaustiva de cientos de casos que marcan la vanguardia global.

Al regresar al país, este conocimiento se traduce en una transferencia de valor directa para la industria: eleva el nivel de exigencia en las licitaciones, redefine los criterios con los que se aprueban las campañas en las mesas directivas y actualiza los indicadores de éxito en disciplinas BTL, digitales y de relaciones públicas.

En definitiva, la presencia de Serrano, Payan, Lagos y Aldaz en el Palais des Festivals es un indicador de la madurez del sector en el país. Sus criterios ayudarán a filtrar qué es verdaderamente innovador a nivel mundial y, a su vez, traerán al mercado colombiano un marco de referencia actualizado sobre hacia dónde se dirigen los esfuerzos de marketing más efectivos del mundo.

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