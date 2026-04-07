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Según ESET, la inteligencia artificial comienza a incidir en la identidad, la memoria y la percepción de las personas

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Según ESET, la inteligencia artificial comienza a incidir en la identidad, la memoria y la percepción de las personas

39% de los expertos prevé un impacto negativo de la IA en la identidad y el propósito humano hacia 2035, y 44% anticipa una menor independencia individual por el avance de sistemas algorítmicos en decisiones sensibles.

Redacción P&M
Redacción P&M
 abril 7, 2026

La inteligencia artificial continúa ampliando su impacto. Su avance empieza a incidir en dimensiones de la experiencia humana como la construcción de identidad, la forma en que las personas recuerdan su historia y la manera en que perciben su entorno.

De acuerdo con el estudio Hábitos de uso y seguridad en IA, realizado por ESET, el 51% de los jóvenes consulta herramientas de inteligencia artificial sobre temas de salud mental como ansiedad o tristeza. Sin embargo, solo el 37% afirma contrastar estas recomendaciones con un profesional. El mismo informe señala que el 39% de los expertos prevé una transformación negativa en la identidad y el propósito humano hacia 2035, mientras que el 44% anticipa una disminución en la independencia individual a medida que los sistemas algorítmicos adquieren mayor relevancia en la toma de decisiones.

A partir de este contexto, la escritora Laura Montoya señala, “La IA avanza a una velocidad exponencial, pero nuestra capacidad emocional, ética y cultural no evoluciona al mismo ritmo. El verdadero desajuste no está en la tecnología, sino en la conciencia, en delegar al algoritmo decisiones profundamente humanas, como el criterio, la compasión y el sentido de las cosas”.

El uso de algoritmos que priorizan contenidos, sugieren preferencias y replican patrones de comportamiento no solo organiza la información disponible, sino que también puede influir en la configuración de identidades. En este escenario, se plantea la posibilidad de que habilidades como el discernimiento, el cuestionamiento o la toma de decisiones autónoma se vean reducidas por menor uso.

Montoya presenta el libro Un mundo que ya fue imaginado, una obra que aborda la relación entre el avance tecnológico y la experiencia humana. “Este libro nace de darme cuenta de que muchas ideas que durante años parecían ciencia ficción hoy ya forman parte de nuestra cotidianidad. Cuando eso pasa, la ficción deja de anticipar el futuro y empieza a ayudarnos a leer el presente. La tecnología alcanzó a la imaginación, pero aunque la IA pueda adelantarse a nuestros pasos, no puede caminar por nosotros. Por eso este libro no se pregunta solo qué viene, sino cómo vamos a vivir dentro de lo que ya creamos”, afirma la autora.

El libro será presentado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, donde la autora participará con este y otros títulos, llevando la conversación sobre inteligencia artificial y sociedad a uno de los principales escenarios literarios del país.

 

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