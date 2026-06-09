GUT Bogotá asume la creatividad de Don Julio

En un movimiento que reafirma el valor de la creatividad con impacto cultural, GUT Bogotá ha sido designada Agency of Record (AOR) de Don Julio, una de las marcas más emblemáticas de lujo de Diageo.

La designación representa un hito para la agencia, que suma esta cuenta a tan solo seis meses de haber iniciado operaciones en Colombia.

A partir del 1 de junio de 2026, GUT Bogotá estará a cargo de la estrategia de marca, campañas de social media y el desarrollo de plataformas culturales para Don Julio en Colombia, con el objetivo de seguir fortaleciendo la conexión de la marca con consumidores que encuentran en sus pasiones una forma de expresión y celebración.

La alianza llega en un momento clave para Don Julio, que continúa consolidando su presencia en el país y fortaleciendo su papel dentro de conversaciones asociadas a la cultura, la gastronomía, el entretenimiento y las experiencias vinculadas al lujo contemporáneo. En este contexto, GUT acompañará a la marca en la construcción de iniciativas capaces de generar relevancia cultural y conexiones significativas con sus audiencias.

La elección de GUT respondió a una búsqueda de excelencia creativa alineada con la ambición de largo plazo de Don Julio en el mercado colombiano. Más allá de una propuesta estratégica, la agencia destacó por su capacidad para interpretar el papel que la marca busca seguir desempeñando dentro de la cultura contemporánea y por su entendimiento de las dinámicas que hoy impulsan las conexiones entre las marcas y las audiencias.

“Elegimos a GUT por su capacidad de combinar ejecución creativa con una profunda comprensión de la cultura. Su visión para Don Julio demostró un entendimiento claro de las aspiraciones de la marca y del papel que queremos seguir construyendo en la vida de nuestros consumidores. Con esta alianza buscamos fortalecer aún más la relevancia cultural y el posicionamiento aspiracional de Don Julio en Colombia”, señaló Eric Strauss, Director de Marketing (CMO) de Diageo Colombia.

La noticia representa un nuevo hito para GUT Bogotá. En menos de un semestre de operación, la agencia incorpora a su portafolio una de las marcas más relevantes del portafolio de lujo de Diageo, reafirmando su propuesta de construir marcas que generen impacto cultural y crecimiento de negocio a través de ideas que conecten genuinamente con las personas.

“Nuestro rol será acompañar a Don Julio con estrategias de alto impacto que reflejen la visión y la relevancia cultural de la marca, conectando de forma auténtica y elevada con personas que encuentran en sus pasiones una forma de expresión. Estamos muy orgullosos de que una marca de este calibre haya elegido a GUT para acompañar su crecimiento y seguir construyendo conexiones significativas con los consumidores”, afirmó María Jimena Rojas, Managing Director de GUT Bogotá.

Don Julio ha trascendido la categoría para convertirse en un referente global del lujo contemporáneo. Inspirada por la filosofía “Por Amor”, la marca celebra la dedicación, la pasión y la atención al detalle que hacen extraordinarios los momentos compartidos, convirtiéndose en un símbolo de autenticidad, excelencia y elección consciente para consumidores alrededor del mundo.

Con esta incorporación, GUT Bogotá continúa consolidando su presencia en el mercado colombiano y escribe uno de los primeros grandes capítulos de su historia local. En menos de seis meses, la agencia ha demostrado su capacidad para competir por algunas de las marcas más relevantes de la industria y acompañarlas en la construcción de crecimiento y relevancia cultural a largo plazo.

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