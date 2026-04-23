“Cuando te mueves, llegas”, la campaña de Cabify que apoya el deporte con Juan Fernando Quintero como protagonista

La campaña, protagonizada por el futbolista Juan Fernando Quintero, se inspira en su historia de resiliencia e integra una alianza con la Fundación Tiempo de Juego, a la que Cabify apoyará con su programa 1%.

En un año donde la conversación nacional girará en torno al Mundial, Cabify anunció el lanzamiento de su nueva campaña “Cuando te mueves, llegas”, protagonizada por el reconocido futbolista Juan Fernando Quintero. Con una inversión que supera los 500.000 dólares, la iniciativa busca posicionar a la marca en el territorio del entretenimiento y la pasión deportiva, al tiempo que integra un componente social a través de una alianza estratégica con la Fundación Tiempo de Juego.

En un contexto donde un solo partido de la Selección puede reunir a más de 9.1 millones de personas frente a la pantalla, según datos del Centro Nacional de Consultoría y Claro Media, la plataforma de movilidad desarrolla esta campaña, que estará al aire durante el segundo trimestre de 2026, inspirada en la trayectoria de Quintero.

El camino profesional del jugador, marcado por el esfuerzo, disciplina y resiliencia para alcanzar sus sueños, construye un paralelo con los miles de viajes que hacen los hinchas para vivir la pasión del fútbol y los encuentros entorno a este deporte. Así, Cabify se posiciona como el facilitador de esos movimientos que transforman la vida.

“En Cabify, entendemos que la movilidad es mucho más que un trayecto, es el punto de partida para llegar a un destino, alcanzar objetivos o buscar nuevas oportunidades. ‘Cuando te mueves llegas’ es una forma de motivar a los Colombianos a que usen la movilidad como el vehículo para alcanzar lo que se proponen”, afirmó Daniel Shlesinger, Country Manager de Cabify Colombia. “La historia de JuanFer refleja a la perfección los valores de resiliencia y confianza que compartimos. Esta alianza no solo busca inspirar, sino también reforzar nuestro compromiso de ser una plataforma segura que acompaña a los colombianos en sus recorridos más importantes”.

Los goles impactan: Alianza con Tiempo de Juego

Un pilar fundamental de la campaña es su componente social, materializado en una alianza estratégica con la Fundación Tiempo de Juego, una organización que utiliza el deporte como herramienta para la transformación social en comunidades juveniles.

Con esta campaña, Cabify busca apoyar a los espacios que impulsan historias inspiradoras como la de JuanFer. Motivando a los jóvenes a que persigan sus sueños, y enseñándoles que es tan importante el destino, como el viaje para llegar.

Como parte de esta colaboración, Cabify activará su programa de impacto social 1%, mediante el cual destinará un porcentaje de los ingresos de los viajes realizados durante momentos clave de la campaña para apoyar los proyectos formativos de la fundación.

De esta manera, cada viaje solicitado en la app se convierte en un aporte directo para que más jóvenes puedan acceder a espacios seguros de crecimiento y desarrollo.

“Para mí, esta campaña es muy especial porque conecta mucho con mi historia. Yo sé lo que es tener que moverse, insistir y no rendirse para poder llegar. Y hoy poder hacerlo de la mano de una marca como Cabify, que además le apuesta a impactar a los jóvenes a través del deporte, lo hace aún más significativo. Porque al final, no se trata solo de llegar, sino de todo lo que pasa en el camino”, afirma el mediocampista colombiano.

La campaña “Cuando te mueves, llegas” se desplegará con una estrategia integral que busca generar conexiones genuinas con pasajeros y conductores. Entre las acciones planeadas se incluyen beneficios y activaciones especiales para los usuarios durante la temporada mundialista, un encuentro entre Juan Fernando Quintero y los jóvenes vinculados a la fundación y la entrega de mercancía oficial de la iniciativa firmada por el jugador profesional.

Con esta iniciativa, Cabify reafirma su estrategia de consolidarse como una marca cultural que habilita los momentos de entretenimiento que unen al país, transformando cada recorrido en una experiencia memorable y con propósito.

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