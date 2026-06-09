Bavaria con Cerveza Águila y Nutresa con Maní La Especial se unen para acompañar la temporada futbolera en Colombia

Cerveza Águila, de Bavaria, y Maní La Especial, de Grupo Nutresa, anuncian una colaboración inédita para la temporada futbolera 2026: ‘La Especial Águila’, una edición especial limitada de maní con sabor a limón y pimienta, diseñada para acompañar la cerveza más valiosa del país.

El lanzamiento se enmarca en la plataforma Fichaje Nacional presenta: “El Equipo Perfecto”, con la que ambas compañías buscan consolidar el liderazgo de sus marcas en uno de los momentos de mayor conexión emocional y consumo en Colombia.

Esta innovación responde a un hábito claro en los hogares colombianos: el 73% de los hinchas acompaña los partidos con snacks salados y el 47% lo hace con cerveza (Kantar Worldpanel 2024). A partir de este insight, Bavaria y Grupo Nutresa desarrollaron una propuesta que conecta dos categorías líderes en la principal ocasión de consumo del país: ver fútbol en casa, impulsando además elecciones informadas y equilibradas durante el consumo.

La Especial Aguila estará disponible en tres formatos —Super Pack de 380 gramos, presentación para compartir de 160 gramos y formato individual de 35 gramos— y llegará a los consumidores a través del canal tradicional (tiendas de barrio) y el canal moderno, incluyendo cadenas, hipermercados, cadenas regionales, autoservicios, minimercados, cadenas especializadas y droguerías. El producto no contiene alcohol ni está elaborado a base de cerveza; su perfil de sabor a limón y pimienta combina perfecto para complementar la experiencia de consumo responsable de la cerveza Aguila durante los partidos

“Águila ha sido la cerveza del fútbol colombiano por más de tres décadas. Con esta alianza, Maní La Especial se suma de manera natural a esa ocasión, aportando un sabor pensado para acompañar la experiencia. Juntas, estas marcas no solo elevan el momento del partido, sino que refuerzan la importancia de disfrutarlo con moderación y así vivir esta temporada unidos desde el primer hasta el último minuto”, afirmó Álvaro de Luna, Vicepresidente de Marketing de Bavaria.

“El fútbol en Colombia es un ritual de encuentro, y los snacks salados son protagonistas. La Especial Águila nace de escuchar al consumidor y traducir ese hallazgo en una propuesta relevante para la temporada, integrando sabor, ocasión y consumo consciente en el hogar”, señaló Regina Malo, Gerente de Mercadeo de Compañía Nacional de Chocolates de Grupo Nutresa.

Con El Equipo Perfecto, Bavaria y Grupo Nutresa no solo conectan marcas líderes, sino que redefinen la ocasión futbolera en Colombia: una experiencia más completa, compartida y responsable, donde el sabor, la tradición y la moderación juegan en el mismo equipo.