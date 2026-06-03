Asylum suma a Sebastián Rincón como VP, Client & Business Growth

La incorporación refuerza la apuesta de la agencia por seguir consolidando una propuesta regional que integra estrategia, creatividad, tecnología e inteligencia artificial, para marcas en Latinoamérica y el mercado hispano de Estados Unidos.

Asylum Marketing anunció la incorporación de Sebastián Rincón como Vice President (VP), Client & Business Growth, como parte de su estrategia para fortalecer sus capacidades regionales y acompañar a sus clientes en un entorno de marketing cada vez más complejo, más exigente, dinámico y orientado a resultados de negocio.

Desde su nuevo rol, Sebastián trabajará directamente con Eitan Shoval, CEO & Partner de Asylum, para liderar la expansión estratégica a lo largo de Latinoamérica, con foco en la región Andina, Centroamérica, y México. Su responsabilidad abarcará tanto el crecimiento comercial como el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, con un enfoque en implementación de soluciones tecnológicas e inteligencia artificial a lo largo de toda la cadena de valor de los clientes, y en el desarrollo de los productos y servicios que ofrece la Agencia.

“Sebastián combina experiencia, una visión muy clara del negocio y las necesidades de los clientes, liderazgo regional, y una gran capacidad para conectar marcas, cultura y resultados. Su llegada representa un paso importante en la evolución de Asylum como socio estratégico de crecimiento para compañías globales que operan en mercados cada vez más complejos y buscan potenciar el retorno de sus inversiones en marketing y comunicaciones”, señaló Eitan Shoval, CEO de Asylum Marketing.

Con más de 16 años de trayectoria, Sebastián ha liderado proyectos para marcas como LG Electronics, Tigo, Grupo UMA, y Nutresa, entre otras, operando en varios mercados de la región, y ejecutando estrategias integrales de marca, creatividad, transformación digital, innovación, experiencia, y growth.

“Creo profundamente que la IA no es el futuro, es el presente. Mi llegada a Asylum tiene una misión clara: implementar desarrollos de IA a la medida de cada cliente para mejorar significativamente la calidad de sus campañas y optimizar sus presupuestos de marketing. No se trata solo de tecnología, sino de usar IA como una herramienta estratégica que genere valor real en términos de ROI y eficiencia," afirmó Sebastián.

La incorporación se suma al crecimiento y la evolución de Asylum como agencia regional independiente, con presencia en Miami, Colombia, México, Panamá, Costa Rica, y El Salvador, y capacidad de ejecución en totas las Américas, y servicios integrados en estrategia, creatividad, performance, inteligencia de negocio, tecnología y experiencias de marca.

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