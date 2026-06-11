OPPO, Claro y Fundación Luis Díaz llevan tecnología a más de 500 beneficiarios enLa Guajira

La alianza hace parte de la "Lucho por Colombia", la campaña de OPPO que, junto a su embajador Luis Díaz, lleva oportunidades a los jóvenes de la región.

OPPO y Claro, dos compañías complementarias en el ecosistema de la conectividad y la tecnología, consolidan su alianza de impacto social, junto a la Fundación Luis Díaz, con el fin de llevar tecnología y acceso a internet a más de 500 beneficiarios en La Guajira.

La iniciativa “Lucho por Colombia", arrancó hoy, en el municipio de Barrancas, con la entrega oficial de los primeros recursos de OPPO y, la puesta en marcha de la construcción de una Sala de Tecnología completamente dotada y la instalación de Internet de Claro en la sede de la Fundación y en la comunidad El Cerro.

Para OPPO, se trata de su mayor iniciativa de responsabilidad social empresarial en Colombia: una alianza significativa en el mercado local entre una empresa de tecnología de consumo y un operador de telecomunicaciones para un proyecto de inclusión digital de esta magnitud.

"Queremos que los niños y jóvenes de Colombia encuentren inspiración en nuestra marca, potenciando su talento, fortaleciendo sus conocimientos y construyendo nuevas oportunidades para su futuro, pues creemos fielmente que la tecnología debe estar al servicio de las personas, crear mejores vidas y abrir nuevas oportunidades. y hoy acá lo estamos evidenciando", agregó Duke, CEO de OPPO Colombia.

"Lucho por Colombia": una campaña con sentido social

El jugador colombiano que nació en Barrancas, La Guajira, a pocos kilómetros de las comunidades que hoy se benefician del programa, es el corazón narrativo de la iniciativa. Díaz, delantero del Bayern Múnich y una de las principales figuras del fútbol internacional, es también embajador de OPPO Colombia y fue quien impulsó la creación de la Fundación que lleva su nombre, orientada precisamente a generar oportunidades en su tierra natal.

Del concepto "Lucho en Cada Momento” de la marca tecnológica, se desprende este hito de responsabilidad social que se traducirá en la construcción de un aula de tecnología completamente dotada, además del aporte de más de 70 dispositivos OPPO de última generación.

Al respecto, el jugador colombiano menciona: "Conozco de cerca los desafíos que enfrentan muchos niños y jóvenes de La Guajira. Por eso me llena de orgullo ver cómo empresas como OPPO invierten en su futuro. Estoy convencido de que la educación y la tecnología pueden abrir caminos que transforman vidas".

Infraestructura y conectividad para transformar vidas

El componente de conectividad, quizás el más técnico pero también determinante del programa, está a cargo de Claro. La compañía de tecnología instalará dos monopolos de telecomunicaciones: uno en la sede principal de la Fundación Luis Díaz y otro en la comunidad Wayuu El Cerro, y proveerá 50 megas de internet dedicado a través de radioenlaces de microondas, una solución diseñada para garantizar acceso permanente incluso en zonas con infraestructura limitada.

Los beneficiarios también tendrán acceso gratuito a Aprende con Claro, plataforma digital con cursos de formación laboral, alfabetización digital y una biblioteca con más de 700 libros disponibles.

"En Claro creemos que la conectividad y la educación son fundamentales para transformar vidas. Gracias a esta alianza con nuestro gran socio comercial OPPO, podremos acercar más oportunidades de educación, conocimiento y desarrollo a cientos de niños, niñas y jóvenes de La Guajira, contribuyendo al cierre de brechas digitales y al crecimiento de oportunidades para las comunidades”, resaltó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Una visión de largo plazo para Colombia

La puesta en funcionamiento de la sala de tecnología completamente dotada con dispositivos móviles y tabletas OPPO, disponibles para los estudiantes y familias vinculadas a la Fundación; es la expresión más concreta de lo que OPPO, Claro y la Fundación Luis Díaz decidieron construir juntos

Además de los más de 70 dispositivos entregados en esta primera fase, la sala estará completamente dotada para apoyar los procesos de aprendizaje y apropiación digital. La iniciativa contempla una visión de largo plazo: los recursos no son una entrega puntual sino el arranque de una estrategia de impacto sostenido en el tiempo.

"En OPPO estamos convencidos de que el éxito de una compañía no se mide únicamente por la tecnología que desarrolla, sino también por el impacto positivo que genera en la sociedad. Nuestro compromiso es seguir trabajando junto a aliados estratégicos para acercar más oportunidades a quienes más las necesitan y contribuir al desarrollo de las regiones donde estamos presentes", concluyó el CEO de OPPO.