El mercado tissue en Colombia superó los $2,1 billones en 2025

La industria del tissue es una de las categorías relevantes del consumo masivo en Colombia y tiene presencia constante en la vida cotidiana de los hogares, tan solo en 2025, el mercado colombiano de productos en esta categoría alcanzaron cerca de 138.000 toneladas y un valor aproximado de $2,1 billones, de acuerdo con cifras del sector, esto es un reflejode su peso e importancia dentro de la canasta básica y el gasto recurrente de los hogares del país.

Cabe destacar que en este mercado está compuesto principalmente por tres categorías: papel higiénico, servilletas y toallas de cocina. El papel higiénico concentra la mayor participación del gasto, debido a su carácter de reposición continua. Las servilletas y las toallas de cocina han incrementado su presencia en los hogares, asociadas a cambios en los hábitos de consumo y al mayor uso de productos orientados a la practicidad.

En las últimas dos décadas, el mercado tissue ha evidenciado transformaciones en los canales de compra. A los formatos tradicionales se han sumado tiendas de descuento, formatos de conveniencia y comercio electrónico. De manera paralela, se han registrado variaciones en las preferencias del consumidor, con mayor atención al precio, al rendimiento por unidad y a atributos relacionados con el origen de los productos y su uso.

en consecuencia, marcas como Familia, que cumple 60 años en Colombia y hace parte del portafolio de Essity. Actualmente, la compañía registra una participación del 51,7 % en papel higiénico y del 59 % en servilletas dentro del segmento branded, y cuenta con 21,5 % del mercado total de papel higiénico en valor.

“Cuando hablamos de tissue no estamos hablando solo de papel higiénico, sino de una industria que mueve más de dos billones de pesos al año en Colombia y que impacta todos los días la vida de millones de personas. Es una categoría esencial para el funcionamiento del hogar y para la dinámica del consumo masivo”, señaló Carlos Vélez, director de marketing tissue Andino y Caribe, de Familia.

El mercado también ha incorporado innovaciones orientadas al desarrollo de productos con mayor rendimiento, diferentes formatos y líneas con atributos específicos, como opciones elaboradas con fibras recicladas. Estas propuestas responden a las nuevas dinámicas de consumo y a la diversificación de la oferta dentro de una categoría madura.

Además, algunas iniciativas del sector buscan integrar principios de economía circular. Ejemplos como Familia Green, elaborada con 100 % fibras recicladas, están vinculados a procesos de reutilización de materiales y a la participación de recicladores de oficio dentro de la cadena productiva.

“Hoy el consumidor no solo pregunta cuánto rinde un producto, sino de dónde viene, qué impacto tiene y cómo se alinea con sus valores. Esa conversación ya llegó al tissue y está transformando la manera en que se diseñan los productos y se comunica la categoría”, agregó Vélez.

