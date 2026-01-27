Kolsquare anuncia su llegada oficial a Colombia

La plataforma europea de gestión de influencer marketing inicia su operación en el país para atender marcas y agencias de la región. La apertura en Colombia marca el inicio de su presencia en el mercado latinoamericano.

La decisión de iniciar operaciones en Colombia responde al dinamismo regional. Según datos internos, la inversión en influencer marketing en LATAM creció 7 veces (7x) en los últimos 5 años, superando con creces el crecimiento de la inversión en pauta digital (2.7x).

El potencial para las marcas que logren estandarizar la gestión, medir el impacto real y eliminar el riesgo de inversiones ineficientes es enorme. En contextos de incertidumbre y desafío económico, queremos acompañar a los empresarios grandes, medianos y pequeños del país a que capitalicen ese potencial

Comenta Paola Ortega, portavoz de Kolsquare para Latam.

La plataforma permite identificar y seleccionar perfiles de manera precisa, así como evaluar su desempeño de forma integral. Además, centraliza la planificación, gestión y medición de campañas con creadores e incorpora herramientas para monitorear y comparar el desempeño de competidores en la industria.

Latinoamérica es, sin duda, la próxima frontera para el influencer marketing. No solo por el volumen de la inversión, sino por la calidad y el tiempo que los consumidores dedican a las redes sociales

Añade Quentin Bordage, Fundador y CEO de la compañía.

Según el reporte Digital 2026 Global Overview Report, Colombia y LATAM se destacan por su alto consumo de redes sociales, con un promedio de 3.6 y 3.7 horas diarias respectivamente, una cifra significativamente superior a la media mundial de 2.7 horas. Este fenómeno crea un terreno fértil y de alto impacto para las campañas de influencer marketing.

La plataforma ya está disponible para las marcas y agencias en Colombia. Como compañía BCorp, Kolsquare promueve la "Influencia Responsable", defendiendo la transparencia y las prácticas éticas en un mercado que demanda cada vez más veracidad en las colaboraciones entre marcas y creadores.

