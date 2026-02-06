La UCEP rinde homenaje a Francisco Samper con la creación de una beca en su nombre para impulsar el talento publicitario

El pasado 4 de febrero, la industria publicitaria se reunió en el Gun Club de Bogotá para reconocer el legado de uno de sus más grandes referentes y anunciar un incentivo educativo que proyectará a las nuevas generaciones de creativos en Colombia.

El evento, organizado por la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP), tuvo como propósito central rendir un sentido homenaje a Francisco Samper Llinás, figura determinante para la publicidad en Colombia y Latinoamérica. Durante la jornada, se destacó no solo su trayectoria profesional, sino su impacto institucional como presidente del Consejo Directivo de la agremiación, desde donde trabajó por el fortalecimiento del sector.

Como eje principal del reconocimiento, la UCEP oficializó la creación de la Beca Francisco Samper Llinás. Este nuevo incentivo educativo nace con el objetivo de fortalecer la formación de los futuros profesionales del sector, permitiendo que el talento joven acceda a programas de educación superior en universidades acreditadas a partir del segundo semestre del año 2026.

La presentación formal de la beca estuvo a cargo de Ximena Tapias Delporte, presidente ejecutiva de la UCEP, quien leyó la resolución que da vida a este fondo. Según explicó Tapias, la iniciativa busca que el nombre de Samper sea un referente perdurable para quienes inician su camino en esta disciplina, uniendo la excelencia académica con el apoyo a quienes enfrentan dificultades económicas.

En sus palabras de apertura, Tapias calificó el encuentro como un "oasis en medio de un mundo que usualmente se presenta cargado de dificultades y de diferencias". Enfatizó que la convocatoria nació del afecto y la gratitud hacia un hombre que "por muchos años ha sido bastión y faro de la industria de la creatividad, en general, y de la publicidad, en particular".

Durante el discurso, se resaltó la dimensión humana de Samper como la base de su éxito profesional. Tapias señaló que su talante, valores y principios son reconocidos por familiares, amigos, colaboradores y competidores. "Sus rasgos personales, propios de un ser educado y formado en normas éticas y estéticas, permean efectivamente todas sus relaciones y su quehacer", afirmó.

La vocación de servicio de Francisco Samper fue otro de los puntos destacados, subrayando su convicción en el poder transformador de la comunicación. Según la UCEP, Samper ha trascendido lo particular para interesarse en el bien común, lo que motivó su vinculación con la agremiación durante más de 26 años de trabajo continuo en favor de la industria nacional.

Uno de los momentos más inspiradores del homenaje fue el recordatorio del arrojo que marcó su carrera. Se recordó cómo, siendo un joven ejecutivo en una multinacional líder, decidió fundar su propia agencia, SSP3; agencia que, bajo su dirección, fue pionera en llevar la creatividad colombiana al escenario internacional, obteniendo las primeras grandes preseas para el país.

La formalización de este legado quedó plasmada en la Resolución No. 001 del 15 de enero de 2026. El documento considera que Samper ha servido a la agremiación de manera ejemplar y ha contribuido significativamente al posicionamiento del talento nacional en escenarios globales, siendo SSP3 la agencia que abrió camino a la internacionalización de la industria en el país.

El Artículo 1 de dicha resolución establece la creación de la beca destinada a "estudiantes de publicidad de alumnos que por su excelencia y necesidades económicas ameriten un incentivo para poder adelantar sus estudios". Con esto, la UCEP busca que las nuevas generaciones tengan siempre en Samper una referencia y un ejemplo a seguir.

Para la gestión de este recurso, se constituirá un comité integrado por el propio Francisco Samper, Ximena Tapias y dos representantes del consejo directivo. Este grupo será el encargado de reglamentar y determinar los criterios de adjudicación de los cupos, mientras que la Asamblea establecerá anualmente el valor destinado al fondo.

El homenaje también contó con un espacio de conversación íntima conducido por el periodista Daniel Samper Ospina. En un diálogo ameno, recorrieron los hitos más relevantes de la vida profesional de Samper, explorando las personas y experiencias que lo inspiraron en el proceso de creación de SSP3, así como las campañas que definieron su carrera.

En la charla se rememoraron piezas icónicas desarrolladas para el Ministerio de Defensa, enfocadas en la desmovilización, tales como "Operación Navidad" (2010) y "Ríos de Luz" (2011). Estas campañas son recordadas no solo por su creatividad, sino por su profundo impacto social y su capacidad para utilizar la comunicación con un propósito superior.

Mira las campaña "Ríos de Luz" y Operación Navidad", dos de los hitos de la carrera de Francisco Samper:

Durante la conversación también se destacaron otros éxitos comerciales y de marca, como los trabajos realizados para Renault y el reciente lanzamiento de la nueva Caracol Radio. Estas ejecuciones fueron citadas como reflejo de una carrera marcada por la relevancia cultural y la efectividad, consolidando a Samper como un referente de la comunicación con propósito.

Ximena Tapias concluyó su intervención reafirmando que Francisco Samper será reconocido como "bastión por su indeclinable apoyo y por su defensa irrestricta de la industria, y como faro, pues su ejemplo, dedicación y entrega serán luz que guíe a las presentes y futuras generaciones".

La resolución que da inicio a la beca fue respaldada por importantes líderes del sector que integran el Consejo Directivo de la UCEP, entre ellos representantes de agencias como Proximity BBDO, Havas, WPP Production, Publicis Groupe, Starcom, The Juju y MullenLowe Media, demostrando el consenso de la industria en torno a este reconocimiento.

Finalmente, la UCEP informó que los requisitos detallados y el proceso de postulación para la Beca Francisco Samper Llinás serán anunciados próximamente a través de su portal oficial. El fondo comenzará a operar en el segundo semestre de 2026, marcando un nuevo capítulo en el apoyo al talento publicitario colombiano; y Francisco Samper será recordado por su pasión por el quehacer publicitario, sus enseñanzas a más de tres generaciones, y su visión que cimentó el camino hacia una industria nacional con estándares de excelencia y una voz propia en el escenario global.

