Samsung planea incorporar Google Fotos en su línea de televisores Samsung AI

Samsung TV será la primera en lanzar funciones de Google Fotos en 2026, comenzando con Recuerdos en la pantalla grande. Las funciones de creación y personalización llegarán más tarde este año.

Samsung anunció que está trabajando para incorporar Google Fotos a sus televisores para brindarles a los usuarios una forma sencilla de disfrutar los momentos que más importan, desde viajes, hasta recuerdos cotidianos con sus seres queridos, ahora en una pantalla inmersiva y más grande. La experiencia tiene como objetivo ofrecer a las familias una forma encantadora y significativa de redescubrir juntos sus recuerdos favoritos.[1]

Los televisores Samsung siempre han unido a las personas, y la incorporación de Google Fotos a la pantalla grande hace que esa experiencia sea aún más personal. “Ofrecemos a los usuarios una forma intuitiva y atractiva de disfrutar las historias detrás de sus fotos, directamente desde la comodidad de su sala de estar

Afirma Kevin Lee, vicepresidente ejecutivo del equipo de Experiencia del Cliente en el Negocio de Visual Display (VD) de Samsung Electronics.

Una forma más significativa de disfrutar las fotos personales

Google Fotos permite revivir y compartir fácilmente recuerdos especiales. Con la integración prevista, las fotos que los usuarios capten con sus teléfonos se transferirán sin problemas a los televisores Samsung, donde podrán verse en un formato más grande y cinematográfico.

A través de la integración propuesta, los usuarios pueden explorar recuerdos seleccionados en sus televisores, organizados por personas, lugares y momentos significativos. Google Fotos también ampliará el conjunto de experiencias basadas en fotografías que se integran con Vision AI Companion (VAC) de Samsung, enriqueciendo la forma en que se resaltan y disfrutan los recuerdos a lo largo del día.

Samsung quiere que Google Fotos esté integrado a la experiencia de la televisión. Imagine que las fotos aparecen de forma natural a través de Daily+ y Daily Board, garantizando que los recuerdos significativos saluden a los usuarios a lo largo del día en momentos contextuales y convenientes. La configuración debería ser sencilla: los usuarios inician sesión con su cuenta de Google y sus recuerdos fotográficos aparecen instantáneamente en la pantalla grande.

Tres maneras de revivir y redescubrir: Recuerdos, crear y presentaciones temáticas

Memorias (lanzamiento exclusivo previsto a principios de 2026): Muestra historias seleccionadas basadas en personas, lugares y momentos significativos por primera vez en televisión, disponibles primero y exclusivamente en televisores Samsung durante seis meses.

Creado con AI (lanzamiento previsto para finales de 2026): Presenta plantillas temáticas creadas con Nano Banana, el modelo de generación y edición de imágenes de Google DeepMind, que presenta una transformación divertida y lúdica. Los usuarios también pueden utilizar Remix para transformar el estilo artístico de una imagen, o Photo to Video para dar vida a momentos estáticos en forma de videos cortos.

Resultados personalizados (lanzamiento previsto para finales de 2026): Los usuarios pueden ver fotos relacionadas como una presentación de diapositivas basada en temas o contenidos de los recuerdos, por ejemplo, océano, senderismo, París, etc.

Una forma perfecta de vivir recuerdos en un televisor Samsung

Samsung y Google Fotos quieren llevar una experiencia de galería cinematográfica al corazón del hogar, permitiendo a los usuarios de televisores Samsung explorar y revivir sus momentos más importantes con asombrosos detalles. Esta integración transformará las bibliotecas de fotografías personales en un espacio donde los usuarios estarán invitados a explorar sus viajes, crear nuevas historias y rememorar recuerdos preciados con profundidad y simplicidad.

“Google Fotos es un hogar para las fotos y los videos de las personas, que las ayuda a organizar y dar vida a sus recuerdos”, afirmó Shimrit Ben-Yair, vicepresidente de Google Fotos y Google One. “Estamos entusiasmados de incorporar Google Fotos a los televisores Samsung, lo que ayudará a las personas a disfrutar de sus fotos favoritas en una pantalla más grande y a reconectarse con sus recuerdos de nuevas maneras”.

También le puede interesar: Festival Ondas anuncia combos con descuento para quienes quieran vivir el festival completo