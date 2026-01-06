Las 10 tendencias clave para el marketing en 2026, según la WFA

La World Federation of Advertisers (WFA) anticipa un año marcado por la madurez de la inteligencia artificial, una regulación más estricta en contenidos y una transformación profunda en la estructura de los departamentos de marketing.

El panorama del marketing global se prepara para un cambio de paradigma en 2026. Tras años de experimentación con nuevas tecnologías, la industria se encamina hacia una fase de consolidación donde la eficiencia técnica da paso a la eficacia estratégica. Según el último informe de la WFA, basado en consultas con CMOs y líderes globales, el éxito de las marcas no dependerá solo de adoptar herramientas de vanguardia, sino de su capacidad para adaptar sus estructuras organizativas y cumplir con un marco regulatorio cada vez más exigente.

Las 10 tendencias que definirán el marketing en 2026

A continuación, detallamos los pilares que toda marca deberá integrar en su estrategia para el próximo año:

1. IA Generativa: del ahorro a la eficacia

Si 2025 fue el año de usar la IA para reducir costes y automatizar tareas, en 2026 el enfoque será el crecimiento. Las marcas buscarán resultados de negocio medibles, utilizando la IA para potenciar la creatividad y el rendimiento real en lugar de solo optimizar procesos internos.

2. Transformación organizativa permanente

La reorganización de los departamentos ya no es un evento puntual, sino la nueva norma. Las empresas están rediseñando sus modelos operativos para ser más ágiles e integrar funciones de IA de forma transversal en toda la estructura.

3. Nuevas competencias: el auge del "Coach de IA"

El talento en 2026 se medirá por la adaptabilidad y el pensamiento sistémico. Surge con fuerza la figura del mentor interno o "coach de IA" para cerrar la brecha digital, sin descuidar los fundamentos clásicos del marketing que garantizan la conexión humana.

4. Regulación estricta en el Marketing de Influencers

El sector deja de ser el "Lejano Oeste". Con normativas en China y la UE exigiendo credenciales profesionales para hablar de ciertos temas (finanzas, salud), la profesionalización y el cumplimiento normativo serán indispensables para operar.

5. Transparencia de IA no negociable

El etiquetado de contenidos generados por IA será obligatorio por ley en múltiples mercados. Las marcas que sean transparentes sobre cuándo y cómo usan algoritmos no solo cumplirán con la legalidad, sino que protegerán su reputación frente al escepticismo del consumidor.

6. Arquitectura de ecosistemas colaborativos

Se supera la etapa de los proyectos piloto. En 2026, el éxito residirá en crear un equilibrio fluido entre el talento humano interno, las agencias externas y la tecnología, creando un ecosistema "aumentado" donde la colaboración prime sobre la propiedad.

7. Fusión del corto y largo plazo

Se acaba la división estricta entre "performance" y "branding". El CMO de 2026 debe ser un arquitecto capaz de entregar resultados inmediatos a la dirección financiera mientras construye el valor de marca sostenible que asegura el futuro.

8. Evolución del Retail Media a "Commerce Media"

El sector se fragmentará: por un lado, plataformas masivas enfocadas en la monetización de inventario; por otro, mercados curados con estándares de calidad muy altos. Los anunciantes necesitarán estrategias mucho más sofisticadas para elegir dónde invertir.

9. Insights para el crecimiento real

Gracias a la IA, la obtención de datos será más rápida, pero el reto será que sea mejor. Los equipos de insights se centrarán en la narrativa estratégica y el pensamiento crítico para convertir el exceso de información en decisiones que impulsen el negocio.

10. Escrutinio máximo para Alimentos y Alcohol

La presión regulatoria sobre alimentos ultraprocesados y bebidas alcohólicas alcanzará un punto crítico. Las marcas deberán demostrar con datos verificados que protegen a los públicos vulnerables para evitar prohibiciones legales más severas en medios audiovisuales y digitales.

