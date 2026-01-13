miércoles, enero 14, 2026

WPP Media y EXTE miden la efectividad de una campaña de BBVA con neurociencia e IA

Análisis

Plin es una funcionalidad bancaria de BBVA en Perú que permite enviar y recibir dinero de forma inmediata y sin costo, utilizando únicamente el número de celular o un código QR del destinatario, sin necesidad de conocer el número de cuenta.

 enero 13, 2026

BBVA desarrolló en Perú la campaña “Plin”, una iniciativa publicitaria realizada junto a su agencia WPP Media y con la participación de la AdTech EXTE, que integró herramientas de neurociencia e inteligencia artificial para analizar la efectividad del mensaje en distintos entornos digitales.

Plin es una funcionalidad bancaria que permite realizar transferencias inmediatas y sin costo mediante el número de celular o un código QR. La campaña fue evaluada a través de un estudio impulsado por WPP Media, que analizó el impacto emocional y cognitivo de las piezas en múltiples dispositivos y plataformas.

La medición se realizó bajo la metodología de WPP basada en neurociencia aplicada a la publicidad, que contrasta los resultados emocionales frente al índice M-relevance. Este indicador pondera variables como atención, emociones positivas, recuerdo y resonancia emocional, con el objetivo de estimar el recuerdo a largo plazo.

Dentro del análisis, la integración de EXTE en formato connected TV (CTV) se ubicó entre los medios con mejores resultados, especialmente en métricas de atención e impacto emocional. La metodología combinó modelos de deep learning con medición neurocientífica para evaluar en tiempo real las reacciones de los consumidores durante la exposición a la publicidad.

“En BBVA buscamos constantemente nuevas formas de conectar con las personas. La campaña Plin nos permitió innovar en contenido y apoyarnos en tecnologías de vanguardia que nos brindan una visión más profunda sobre cómo nuestros mensajes generan atención, impacto y emociones en la audiencia”, señaló Daniela Vinatea, de BBVA.

El estudio también mostró resultados relevantes en otros formatos. Por ejemplo, Facebook Feed superó sus benchmarks históricos, incluso frente a formatos como Reels e Instagram; la televisión abierta se ubicó entre los medios con mayor efectividad, y TikTok destacó en la captación de atención de audiencias jóvenes. En conjunto, los resultados evidencian el desempeño de una estrategia basada en múltiples plataformas y formatos.

“Con este estudio reforzamos el compromiso con nuestro cliente BBVA por la eficiencia publicitaria, apoyándonos en socios estratégicos como EXTE y en metodologías científicas que permiten optimizar la inversión, asegurando mayor impacto y conexión emocional con sus audiencias”, añadió Carlos Zamudio, Client Senior Director de WPP Media.

