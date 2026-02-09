Los 10 mejores anuncios del Super Bowl LX

En una edición donde los 30 segundos alcanzaron los 10 millones de dólares, las marcas apostaron por el humor absurdo, el regreso de grandes celebridades y el uso estratégico de la IA para conquistar a la audiencia global.

El Super Bowl LX no solo fue el escenario de una épica victoria deportiva, sino el epicentro de una batalla publicitaria sin precedentes donde el costo de la atención alcanzó los 10 millones de dólares por cada 30 segundos. En un entorno marcado por la saturación digital, las marcas ganadoras de esta edición lograron romper el ruido mediante una mezcla audaz de nostalgia noventera, humor disruptivo e integraciones orgánicas de inteligencia artificial. Desde el regreso triunfal de clásicos del denim hasta inodoros que interpretan baladas, estos son los 10 anuncios que definieron la pauta creativa y marcaron el estándar de efectividad para el mercado global en 2026.

1. Backstory | Levi’s

Tras 20 años de ausencia, la marca de denim regresó por todo lo alto bajo la dirección de Kim Gehrig. El spot celebra los 150 años de los 501 resaltando el ajuste perfecto (específicamente el trasero) mediante un collage cultural que incluye desde la estrella de K-pop ROSÉ hasta Woody de Toy Story, todo al ritmo de James Brown.

2. The Choice | Pepsi

Pepsi revitaliza la "guerra de las colas" tocando un ícono de la competencia: el oso polar de Coca-Cola. En el anuncio, el oso elige una Pepsi en una prueba a ciegas, desencadenando una crisis existencial y un viaje de autodescubrimiento que utiliza el humor sutil para cuestionar la lealtad de marca.

3. Good Will Dunkin’ | Dunkin’

Ben Affleck vuelve a ser la cara de la marca en un ejercicio de nostalgia pura. El spot presenta un falso piloto de una sitcom de los 90 que reimagina Good Will Hunting como una comedia laboral. Con apariciones de Jennifer Aniston y Matt LeBlanc, la marca logra una conexión emocional poderosa a través del entretenimiento meta-referencial.

4. You Can Just Build Things | OpenAI

En el debut de su herramienta Codex, OpenAI decidió alejarse de la frialdad técnica para enfocarse en el factor humano. El anuncio utiliza una narrativa en primera persona para posicionar a la inteligencia artificial no como un reemplazo, sino como el siguiente paso evolutivo en la capacidad humana de construir y crear.

5. Take a Look | Liquid I.V.

Posiblemente el spot más disruptivo de la jornada. Liquid I.V. utilizó inodoros parlantes interpretando a Phil Collins para concienciar sobre la hidratación de una manera tan absurda como memorable. Una apuesta de alto riesgo que dominó la conversación en redes sociales por su enfoque poco convencional.

6. Unavailable | Squarespace

La dupla cinematográfica del momento, Emma Stone y Yorgos Lanthimos, traslada su estética de autor a la publicidad. Filmado en un elegante blanco y negro, el spot dramatiza la tensión existencial de encontrar un dominio web "no disponible", elevando un servicio digital a la categoría de pieza de arte visual.

7. Melisa | e.l.f. Cosmetics

Melissa McCarthy protagoniza una parodia de telenovela para promocionar un aceite labial. El anuncio aprovecha todos los tropos del género (amnesia, drama exagerado y galanes) para demostrar cómo el storytelling de nicho y el humor físico pueden hacer que un producto cosmético destaque en un entorno saturado de deportes.

8. Pringleleo | Pringles

Sabrina Carpenter capitaliza su momento de superestrella en un comercial surrealista donde "construye" al hombre perfecto apilando papas Pringles. El anuncio mezcla el romance absurdo con el product placement lúdico, apelando directamente a la Generación Z a través de la estética del "fanfiction".

9. The Great Invitation | Volkswagen

Retomando su icónico concepto "Drivers Wanted" de los años 90, Volkswagen apuesta por el optimismo. El spot es una sucesión de momentos cotidianos que invitan a decir "sí" a la vida. Es un ejemplo magistral de cómo una marca puede renovar su legado histórico para conectar con una nueva generación de conductores.

10. Alexaaaa+ | Amazon

Chris Hemsworth y Elsa Pataky exploran el miedo contemporáneo a la IA con un toque de comedia negra. El anuncio presenta una versión "paranoica" de Alexa que supuestamente planea el fin de su dueño, permitiendo a Amazon humanizar su tecnología a través de la autocrítica y el humor satírico.

