Tendencias que definirán el 2026

Del auge de los agentes de IA a la economía de los pequeños caprichos, presentamos las Tendencias que definirán este año para la publicidad, el mercadeo, y las comunicaciones: un ecosistema donde el criterio humano y la coherencia estratégica son el norte frente a la a un contexto donde la tecnología avanza a pasos agigantados y la competencia se hace cada vez más feroz.

La edición 501 de P&M, publicada en diciembre de 2025 y que analiza 26 tendencias de cara al 2026 busca, bajo una visión prospectiva, mostrar un mapa estratégico que revela una transición profunda: hemos pasado de la era de la eficiencia técnica a la era del juicio profesional. En un entorno donde la inteligencia artificial puede producir contenido infinito, el valor real se desplaza hacia la capacidad de conectar con movimientos humanos auténticos y gestionar la intención de compra de forma ética y creativa.

A continuación, seleccionamos las 10 tendencias más disruptivas que nacen de este informe de portada:

1. GEO: el nuevo SEO para la era generativa

Ya no basta con aparecer en los buscadores tradicionales. Con la consolidación de las IA generativas, surge el Generative Engine Optimization (GEO). Las marcas deben diseñar contenidos estructurados para que los modelos de lenguaje las "conozcan" y recomienden. Si la IA no puede leer tu marca, no existirás en las decisiones de compra delegadas.

2. Agentes de IA: gestionar la intención, no solo la atención

El consumidor de 2026 delegará decisiones en asistentes inteligentes basados en su historial y contexto. Las marcas enfrentan un desafío doble: convencer al humano y ganar la confianza del algoritmo. La batalla publicitaria se traslada del targeting de atención a la gestión de la intención pura.

3. De la agencia al proveedor integral de soluciones

El modelo tradicional de fee por hora está en metamorfosis. Las agencias se transforman en consultoras estratégicas que venden resultados, plataformas y servicios de valor agregado. Con estructuras más ligeras pero de mayor valor estratégico, la operatividad cede terreno a la consultoría de negocio.

4. Treatonomics: los pequeños caprichos como motor

En tiempos de incertidumbre económica, el consumidor renuncia a grandes inversiones y se concentra en pequeñas recompensas: caprichos, experiencias e indulgencias inmediatas. Esta palanca emocional se vuelve fundamental para conectar con las audiencias en tiempos de restricción presupuestaria.

5. Datos sintéticos y gemelos digitales

Para ganar velocidad sin sacrificar la ética, las marcas utilizarán poblaciones simuladas para testear comportamientos y riesgos. Según Kantar, los datos sintéticos permiten una precisión de hasta el 95% respecto a los datos reales, permitiendo innovar de forma ágil, segura y responsable.

6. Retail Media Networks: el nuevo prime time del shopper

Las redes de medios operadas por retailers se consolidan como espacios privilegiados de decisión. Al ofrecer segmentación hiperdetallada y datos de consumo real en el punto de venta, muchas marcas las perfilan como el núcleo de su inversión para 2026, buscando medición robusta y transparencia.

7. Comunicación estratégica como antídoto al contenido Basura

Ante la producción masiva y barata de contenido mediante IA, el riesgo de saturación y banalidad crece. El criterio profesional y cultural se vuelve un activo clave: las marcas ganarán relevancia no por producir más, sino por saber filtrar qué mensajes aportan valor real al consumidor.

8. OOH aumentado: la ciudad como interfaz

La publicidad exterior deja de ser una valla estática para convertirse en una interfaz interactiva. Mediante pantallas digitales, realidad aumentada y datos en tiempo real, las campañas se activan por clima o comportamiento, redefiniendo la publicidad urbana como un medio contextual y medible.

9. Talento que vale por su criterio, no por su técnica

Manejar IA y datos será el estándar mínimo. El verdadero diferencial estará en el talento híbrido: profesionales que sepan leer contextos, anticipar efectos sociales y tomar decisiones difíciles. El valor humano residirá en el juicio y la sensibilidad cultural, no en la ejecución mecánica.

10. Colombia como laboratorio real de estas tensiones

Por su dinamismo cultural y consumo híbrido, Colombia tiene las condiciones ideales para anticipar estas tendencias. El país se convierte en un "laboratorio vivo" donde las marcas pueden experimentar y definir referencias regionales antes de que estas se consoliden a nivel global.

