De la ciencia ficción al hogar: la nueva era de la robótica doméstica en el CES 2026

Los robots han dejado de ser simples aspiradoras autónomas para convertirse en compañeros integrales del entorno habitacional. La feria tecnológica en Las Vegas reveló máquinas que fusionan la inteligencia artificial con soluciones reales para la vida diaria.

El CES 2026 estuvo marcando un hito en la evolución tecnológica, transformando la visión futurista de hogares automatizados en una realidad tangible. Este año, la exhibición destaca por una oferta de robots que, gracias a la integración avanzada de la inteligencia artificial, han pasado de ejecutar tareas básicas a desempeñar roles que optimizan la productividad y el entretenimiento dentro del hogar.

1. El mayordomo integral de LG: CLOiD

La apuesta de LG se materializa en CLOiD, un robot humanoide equipado con brazos y tecnología de visión artificial. Este dispositivo está diseñado para integrarse al ecosistema ThinQ de la marca, permitiéndole asistir en actividades complejas como la preparación de alimentos, la gestión de la lavandería y el vaciado del lavavajillas. Su estética amigable y funcional lo posiciona como uno de los ejes centrales del hogar inteligente.

2. Superando obstáculos con Roborock Saros Rover

La industria de la limpieza ha dado un salto cualitativo con el Saros Rover. A diferencia de sus predecesores, este modelo de Roborock incorpora patas en ángulo que le permiten enfrentar uno de los mayores retos del sector: las escaleras. Durante las demostraciones, el equipo logró limpiar y subir cinco peldaños en un tiempo aproximado de 40 segundos, proyectando un valor de mercado que podría superar los 2.500 USD.

3. Sweekar: La evolución del acompañamiento digital

No todo en la robótica es funcionalidad técnica; el componente emocional también tiene su espacio. Sweekar se presenta como una "mascota" de IA que experimenta un crecimiento físico, desde un huevo hasta la etapa adulta, basado en la interacción con el usuario. Este dispositivo, con un costo inicial de 150 USD en preventa, requiere cuidados constantes para evolucionar, rescatando la nostalgia de los juguetes virtuales de los años 90.

4. Precisión industrial en movimiento: Boston Dynamics Atlas



El prototipo Atlas de Boston Dynamics (propiedad de Hyundai) redefine la movilidad con una estructura bipedal de 56 grados de libertad y articulaciones totalmente rotativas. Aunque su aplicación inicial está enfocada en líneas de ensamblaje industrial, su desarrollo es clave para el sector, especialmente tras el anuncio de la colaboración con Google DeepMind para potenciar sus capacidades mediante Gemini.

5. Navegación avanzada con Narwal Flow 2



Finalmente, el Narwal Flow 2 se destaca en la categoría de limpieza por su sistema de prevención de obstáculos. Utilizando computación en la nube e inteligencia artificial, este modelo mejora la detección de objetos pequeños en el suelo, siendo incluso capaz de identificar y localizar juguetes perdidos, optimizando así la autonomía del dispositivo en entornos desordenados.

También te puede interesar: Las tendencias más importantes del CES 2026