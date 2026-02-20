EXCLUSIVA: Entrevista con Paola Vásquez, la nueva Managing Director de Buentipo en Medellín

En entrevista exclusiva con P&M, Vásquez detalla cómo la agencia busca conquistar el mercado antioqueño combinando la robustez de una red global con la agilidad de una independiente.

El ecosistema publicitario de Medellín recibe a un nuevo jugador de peso. Buentipo, una de las agencias independientes más destacadas del país, oficializa su llegada a la capital antioqueña de la mano de Paola Vásquez. Con dos décadas de trayectoria conociendo el ADN del consumidor y las marcas paisas, principalmente en cargos de liderazgo en DDB Colombia, Vásquez asume el rol de Managing Director con una misión clara: ofrecer una alternativa de "marketing moderno" para una región que exige resultados sin perder la cercanía.

Hablamos con ella sobre este nuevo reto, y la propuesta de valor de la agencia:

P&M: Llegas a liderar Buentipo Medellín, una agencia independiente, tras una trayectoria importante en el mercado local y en el mundo de las agencias holding. ¿Cómo asumes este rol y qué te atrajo de este proyecto?

Paola Vásquez: Llego a este reto después de 20 años de experiencia, especialmente en el mercado paisa, conociendo a profundidad su talento, su cultura y sus marcas. Lo que más me entusiasmó fue la posibilidad de juntar dos mundos maravillosos: toda la plataforma de expertise y talento que ha construido Buentipo, con el potencial gigantesco que tiene la región antioqueña. Es un matrimonio perfecto entre metodología probada y mercado con hambre de innovación.

P&M: Medellín es un mercado de lealtades fuertes, donde las marcas suelen ser muy fieles a sus aliados. ¿Cuál es el mensaje para romper esa inercia y cautivar en los nuevos pitches?

P.V.: Mi visión es que Buentipo llega a cubrir un espacio que hoy Medellín no tiene. Para mí, somos la agencia del marketing moderno. ¿Qué significa eso? Que ofrecemos todo lo que tiene una agencia grande o una red global, tecnología, data, herramientas, pero con la flexibilidad, agilidad y dinamismo de una independiente.

Hoy las marcas paisas no necesitan rigidez, pero tampoco quieren quedarse en agencias pequeñas que quizás no alcancen a cubrir todas sus necesidades. Esa mezcla de robustez y agilidad es nuestro discurso más poderoso.

P&M: ¿Qué estructura tendrá la operación en Medellín? ¿Será una agencia especializada o full service?

P.V.: Es full service. Vamos a tener un equipo base en la ciudad que irá creciendo según la demanda de los clientes, pero con una oferta integral: estrategia, creatividad, BTL, digital y PR. No somos una célula aislada; trabajaremos como una sola oficina con Bogotá, trasladando todo el conocimiento y soporte que Buentipo ya tiene consolidado, pero con ejecución y sensibilidad local.

P&M: Hablas mucho de resultados. En un entorno donde la eficiencia es mandatoria, ¿Cómo convive la creatividad con los KPIs de negocio?

P.V.: Indudablemente, la transformación de las agencias hoy pasa por ser verdaderos partners del cliente. Creemos en una creatividad de talla mundial pero orientada a resultados. No se trata de hacer piezas bonitas, sino de una creatividad que mueva el negocio, que impacte los indicadores de las marcas. Cuando mezclas herramientas tecnológicas y datos con una ejecución potente, la efectividad llega por añadidura.

P&M: Para quienes aún no conocen el "alma" de Buentipo en Antioquia, ¿cómo la definirías de forma sencilla?

P.V.: Seré redundante porque es nuestra esencia: somos la agencia que entiende el marketing de hoy. Somos el equilibrio entre el músculo de los grandes y la pasión de los independientes. Ese es nuestro "way of work" y lo que vamos a imprimir en cada proyecto en Medellín.

P&M: ¿Qué expectativas tienen para lo que queda de este año? ¿Ya hay motores encendidos?

P.V.: Las expectativas son altísimas. Medellín tiene un talento creativo impresionante y marcas con un potencial global. Ya tenemos proyectos en construcción y "cositas" moviéndose que pronto podremos contar. Queremos entrar fuerte, demostrar nuestro valor y potenciar el talento local bajo nuestra metodología.

La operación de Buentipo Medellín contará con equipos especialistas en todas las áreas, buscando replicar el modelo de éxito que ha posicionado a la agencia en los principales rankings de eficiencia y creatividad en Colombia.

También te puede interesar: Mate X7 y FreeClip 2: Huawei y la nueva gramática del segmento premium