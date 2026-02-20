viernes, febrero 20, 2026

EXCLUSIVA: Entrevista con Paola Vásquez, la nueva Managing Director de Buentipo en Medellín

Nombramientos

EXCLUSIVA: Entrevista con Paola Vásquez, la nueva Managing Director de Buentipo en Medellín

En entrevista exclusiva con P&M, Vásquez detalla cómo la agencia busca conquistar el mercado antioqueño combinando la robustez de una red global con la agilidad de una independiente.

Juanita Rico
 febrero 20, 2026

El ecosistema publicitario de Medellín recibe a un nuevo jugador de peso. Buentipo, una de las agencias independientes más destacadas del país, oficializa su llegada a la capital antioqueña de la mano de Paola Vásquez. Con dos décadas de trayectoria conociendo el ADN del consumidor y las marcas paisas, principalmente en cargos de liderazgo en DDB Colombia, Vásquez asume el rol de Managing Director con una misión clara: ofrecer una alternativa de "marketing moderno" para una región que exige resultados sin perder la cercanía.

Hablamos con ella sobre este nuevo reto, y la propuesta de valor de la agencia:

P&M: Llegas a liderar Buentipo Medellín, una agencia independiente, tras una trayectoria importante en el mercado local y en el mundo de las agencias holding. ¿Cómo asumes este rol y qué te atrajo de este proyecto?

Paola Vásquez: Llego a este reto después de 20 años de experiencia, especialmente en el mercado paisa, conociendo a profundidad su talento, su cultura y sus marcas. Lo que más me entusiasmó fue la posibilidad de juntar dos mundos maravillosos: toda la plataforma de expertise y talento que ha construido Buentipo, con el potencial gigantesco que tiene la región antioqueña. Es un matrimonio perfecto entre metodología probada y mercado con hambre de innovación.

P&M: Medellín es un mercado de lealtades fuertes, donde las marcas suelen ser muy fieles a sus aliados. ¿Cuál es el mensaje para romper esa inercia y cautivar en los nuevos pitches?

P.V.: Mi visión es que Buentipo llega a cubrir un espacio que hoy Medellín no tiene. Para mí, somos la agencia del marketing moderno. ¿Qué significa eso? Que ofrecemos todo lo que tiene una agencia grande o una red global, tecnología, data, herramientas, pero con la flexibilidad, agilidad y dinamismo de una independiente.

Hoy las marcas paisas no necesitan rigidez, pero tampoco quieren quedarse en agencias pequeñas que quizás no alcancen a cubrir todas sus necesidades. Esa mezcla de robustez y agilidad es nuestro discurso más poderoso.

P&M: ¿Qué estructura tendrá la operación en Medellín? ¿Será una agencia especializada o full service?

P.V.: Es full service. Vamos a tener un equipo base en la ciudad que irá creciendo según la demanda de los clientes, pero con una oferta integral: estrategia, creatividad, BTL, digital y PR. No somos una célula aislada; trabajaremos como una sola oficina con Bogotá, trasladando todo el conocimiento y soporte que Buentipo ya tiene consolidado, pero con ejecución y sensibilidad local.

P&M: Hablas mucho de resultados. En un entorno donde la eficiencia es mandatoria, ¿Cómo convive la creatividad con los KPIs de negocio?

P.V.: Indudablemente, la transformación de las agencias hoy pasa por ser verdaderos partners del cliente. Creemos en una creatividad de talla mundial pero orientada a resultados. No se trata de hacer piezas bonitas, sino de una creatividad que mueva el negocio, que impacte los indicadores de las marcas. Cuando mezclas herramientas tecnológicas y datos con una ejecución potente, la efectividad llega por añadidura.

P&M: Para quienes aún no conocen el "alma" de Buentipo en Antioquia, ¿cómo la definirías de forma sencilla?

P.V.: Seré redundante porque es nuestra esencia: somos la agencia que entiende el marketing de hoy. Somos el equilibrio entre el músculo de los grandes y la pasión de los independientes. Ese es nuestro "way of work" y lo que vamos a imprimir en cada proyecto en Medellín.

P&M: ¿Qué expectativas tienen para lo que queda de este año? ¿Ya hay motores encendidos?

P.V.: Las expectativas son altísimas. Medellín tiene un talento creativo impresionante y marcas con un potencial global. Ya tenemos proyectos en construcción y "cositas" moviéndose que pronto podremos contar. Queremos entrar fuerte, demostrar nuestro valor y potenciar el talento local bajo nuestra metodología.

La operación de Buentipo Medellín contará con equipos especialistas en todas las áreas, buscando replicar el modelo de éxito que ha posicionado a la agencia en los principales rankings de eficiencia y creatividad en Colombia.

