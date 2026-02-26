jueves, febrero 26, 2026

Influencer Verified inicia operaciones en Latinoamérica

La iniciativa permite a marcas y agencias consultar el estatus verificable de los creadores.

Redacción P&M
 febrero 26, 2026

RealFluencers, en alianza con Laura Tobón, presentó Influencer Verified, un sistema de verificación profesional para influencers diseñado para operar en Latinoamérica y con proyección a otros mercados. La iniciativa surge en un contexto de crecimiento del influencer marketing y de mayores exigencias en transparencia, cumplimiento normativo y gestión de riesgo reputacional por parte de las marcas.

El sistema funciona como un modelo operativo y auditable que evalúa a los creadores en tres dimensiones: profesionalismo (identidad validada, documentación y trayectoria), desempeño (calidad de contenido y análisis de audiencia mediante herramientas tecnológicas y revisión humana) y ética y cumplimiento (transparencia publicitaria y alineación con marcos legales y regulatorios).

 

El proceso combina análisis de datos, revisión documental y entrevistas con especialistas. La verificación es vigente y revalidable, y puede gestionarse de manera individual por los creadores o a través de paquetes institucionales adquiridos por marcas antes de iniciar colaboraciones. En su fase inicial, la organización reporta más de 600 influencers verificados.

El lanzamiento se da en un entorno respaldado por estudios sectoriales. Una investigación del CESA, realizada en 2025 con 336 profesionales de mercadeo y marca en Colombia, identificó que los criterios más valorados al seleccionar influencers son fiabilidad, ética, transparencia y credibilidad, por encima del tamaño de audiencia.

De manera complementaria, un estudio de Universidad de los Andes sobre prácticas de marketing digital y confianza en entornos publicitarios señala que la trazabilidad y los mecanismos formales de verificación inciden en la toma de decisiones de inversión en campañas con creadores de contenido.

Influencer Verified fue concebido como un modelo replicable en la región y contempla el desarrollo de programas de formación para creadores, así como futuras alianzas con el sector asegurador para estructurar mecanismos de respaldo financiero ante incumplimientos comprobados.

influencer marketing

