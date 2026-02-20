Marcas colombianas de belleza sumarían hasta 6 puntos porcentuales en 2026

Un análisis detallado de Krika Cosmetics revela que la industria de la belleza en Colombia crecerá hasta un 10% en 2026, superando el promedio regional. Según expertos de la compañía, las marcas nacionales ganarán terreno frente a las multinacionales gracias a su agilidad y al auge de herramientas profesionales para el hogar.

La industria de la belleza en Colombia se prepara para un 2026 de expansión, consolidándose como uno de los sectores más dinámicos del consumo masivo. Así lo confirman las proyecciones de Krika Cosmetics, uno de los retailers de belleza más grandes del país, que indican que la industria nacional registrará un crecimiento de entre el 8% y el 10% frente a 2025, una cifra que sitúa al país por encima del promedio regional. Este incremento estará apalancado por la recuperación del consumo presencial en retail y salones, sumado a la madurez del comercio electrónico y una demanda creciente por productos que integran salud y estética.

El análisis revela un cambio significativo en las prioridades de gasto por categorías, pues el consumo estará jalonado por las herramientas y accesorios de belleza (dispositivos faciales, cepillos eléctricos y secador, planchas, etc), con un aumento proyectado de entre el 15% y el 25%; comportamiento que responde a la tendencia de buscar resultados profesionales en el hogar. A esta categoría le sigue de cerca el skincare, que estima un repunte de entre el 12% y el 18% gracias a una mayor conciencia sobre el cuidado preventivo y el uso de activos potentes en rutinas simplificadas.

“El cuidado capilar o hair care mantendrá un ritmo constante con un crecimiento de entre el 9% y el 13%, enfocado principalmente en soluciones de reparación y salud del cuero cabelludo. En cuanto a las fragancias y el cuidado corporal, se prevé un avance de entre el 7% y el 11%, impulsado por el interés en experiencias sensoriales y el bienestar integral. El maquillaje, aunque con un crecimiento más moderado de entre el 6% y el 10%, se transformará mediante productos híbridos que combinan color con beneficios de tratamiento, adaptándose a la practicidad que exige el consumidor actual”, explica Camilo Zuluaga, CEO de Krika Cosmetics.

Este panorama favorecerá de manera notable a las marcas nacionales, las cuales podrían aumentar su participación de mercado entre 3 y 6 puntos porcentuales para 2026. Su capacidad de respuesta rápida, precios competitivos y la conexión cultural mediante el uso de ingredientes nativos les permitirá ganar terreno frente a las firmas internacionales, que deberán ajustar sus estrategias de sostenibilidad y precio para seguir siendo competitivas en los segmentos de consumo masivo nacional.

“Este año, la sostenibilidad dejará de ser una opción de marketing para convertirse en un criterio de compra decisivo. Entre el 35% y el 45% de las consumidoras en Colombia priorizarán marcas con empaques reciclables, fórmulas responsables y transparencia real en sus beneficios. Esta demanda se unirá a tendencias globales como el skinimalismo, que promueve menos pasos pero mayor eficacia, y la tecnología aplicada a la belleza, respondiendo a un mercado que exige trazabilidad y honestidad”, agrega.

A pesar del optimismo, las proyecciones prevén que el sector deberá sortear desafíos estructurales como la volatilidad en los costos de materias primas y la necesidad de inversión en talento técnico para investigación y desarrollo. Sin embargo, las oportunidades para nuevos emprendedores son amplias, especialmente en modelos de venta directa al consumidor y el aprovechamiento del contenido que se puede comprar a través de redes sociales.

“El mercado de 2026 buscará la estética exterior, y un equilibrio entre salud, sostenibilidad y una personalización accesible que refleje la identidad colombiana”, concluye el directivo de la compañía.