Palabras para entender el retail de hoy

El retail evoluciona y su vocabulario también. Expertos del sector definen los conceptos clave que marcan el rumbo de la industria.

El retail no está muerto, está vivo. En Colombia, el sector continúa transformándose impulsado por la digitalización, los nuevos hábitos de consumo y la integración entre canales físicos y digitales.

Las proyecciones de la industria apuntan a que esta evolución seguirá acelerándose. Según estimaciones de eMarketer, la inversión en retail media en Latinoamérica se triplicará hacia 2028 y llegará a representar cerca del 15 % del gasto total en publicidad digital de la región.

En medio de esta transformación, el sector también está construyendo un nuevo lenguaje. Conceptos relacionados con datos, inteligencia artificial, experiencia de compra y comercio omnicanal aparecen cada vez con más frecuencia en las conversaciones de la industria.

Para entender mejor estas tendencias, consultamos a varios expertos del sector sobre las palabras que hoy están marcando el rumbo del retail. Participaron en este especial: Mauricio Quintana, gerente de mercadeo en Sodimac Colombia; Carolina Tejada, gerente de marketing y líder de estrategias, venta y desarrollo de negocio en Bata; Claudia Ortiz, directora comercial de Puntos Colombia; Carolina Carmona, gerente de marketing de Falabella; y Max Beck, CEO de Realfluencers e Influencer Verified.

Desde conceptos estratégicos hasta métricas del negocio, estas son algunas de las palabras que hoy aparecen con más frecuencia en las conversaciones del retail.

Experiencia y relación con el consumidor

Customer Lifetime Value (CLV)

Mauricio Quintana incluye este concepto entre los más relevantes del sector. En marketing se utiliza para calcular el valor total que puede representar un cliente para una marca a lo largo de su relación con ella.

Experiencia de compra

Claudia Ortiz señala la experiencia como uno de los factores clave del retail actual. Se refiere a la percepción que tiene el cliente antes, durante y después de la compra.

Fidelización

También destacada por Ortiz, la fidelización apunta a que el cliente regrese y mantenga una relación con la marca mediante experiencias consistentes, precios atractivos y programas de lealtad.

Retailtainment

Carolina Carmona y Carolina Tejada mencionan este concepto que combina comercio y entretenimiento para convertir la visita a la tienda en una experiencia.

Sensory branding

Entre los términos mencionados por Tejada aparece esta estrategia que utiliza estímulos como olores, sonidos o texturas para generar una conexión emocional con el consumidor.

User journey

Quintana también menciona este concepto que describe el recorrido que realiza una persona desde que descubre un producto hasta que lo compra y continúa interactuando con la marca.

Integración de canales

Omnicanalidad

Claudia Ortiz menciona este concepto que describe la integración entre canales físicos y digitales para ofrecer una experiencia de compra conectada.

Phygital

Carolina Carmona menciona este término que describe la integración entre lo físico y lo digital dentro de la experiencia de compra.

Unified commerce

Max Beck destaca este modelo en el que todos los sistemas del retail —tiendas, ecommerce, inventarios, pagos y datos— están integrados en una sola plataforma.

Last Mile

Entre los conceptos señalados por Quintana aparece la última etapa del proceso logístico: la entrega del producto al consumidor.

Retail impulsado por datos y tecnología

Data-Driven Retail

Carolina Carmona menciona este enfoque basado en el uso de datos y analítica para tomar decisiones comerciales.

Predictive Commerce

Max Beck señala este modelo que utiliza inteligencia artificial y análisis de datos para anticipar necesidades de los consumidores.

Agentic AI

También mencionado por Beck, describe sistemas de inteligencia artificial capaces de ejecutar tareas o tomar decisiones con mínima intervención humana.

Nuevas dinámicas de consumo

Social commerce

Carolina Carmona incluye este concepto que describe la venta de productos directamente dentro de plataformas sociales donde el descubrimiento y la compra ocurren en el mismo entorno.

Community commerce

Max Beck menciona este modelo basado en comunidades de consumidores o creadores que influyen en la recomendación y compra de productos.

UGC (User Generated Content)

Entre las palabras que menciona Quintana está UGC, sigla que se usa para describir el contenido creado por los propios usuarios que influye en las decisiones de compra.

Indicadores y operación del retail

Claudia Ortiz también menciona algunos términos técnicos que suelen utilizarse para medir el desempeño del negocio.

Sell Out

Se refiere a las ventas realizadas por el retailer al consumidor final.

Sell In

Describe las compras que el retailer realiza a proveedores o marcas para abastecer su inventario.

Margen

Indicador que mide la diferencia entre el costo del producto y su precio de venta.

Marca propia

Productos desarrollados y comercializados bajo la marca del retailer, que suelen ofrecer mayor diferenciación y mejores márgenes.

Venta fidelizada

Porcentaje de ventas asociadas a clientes identificados dentro de programas de lealtad.

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