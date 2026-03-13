Juan Valdez lanza colaboración con Agatha Ruiz de la Prada

Juan Valdez anuncia alianza internacional con la reconocida diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, en una edición limitada que transforma el café en una experiencia cultural, estética y emocional. La colaboración, que será lanzada oficialmente en marzo en Madrid, fusiona el origen del café premium 100% colombiano con uno de los lenguajes gráficos más icónicos y vibrantes del diseño europeo.

En un momento en el que los consumidores buscan conexión, significado y propuestas con identidad, la marca encuentra en la artista de la moda una aliada natural para acercarse tanto al mercado colombiano como al español y global desde una propuesta creativa, optimista y expresiva, fortaleciendo así su vínculo con nuevas generaciones y audiencias diversas. Esta unión no solo convierte el café en un objeto de estilo y deseo, sino que también genera valor directo para las más de 550.000 familias cafeteras colombianas.

“Esta alianza representa el encuentro de dos mundos inesperados: el legado cafetero de nuestro país y el diseño español de autor. Más que una colaboración estética, es una apuesta estratégica para acercarnos emocionalmente a los consumidores en Colombia y el mundo desde una figura emblemática que encarna creatividad y optimismo”, comentó Camila Escobar, CEO de Juan Valdez. Asimismo, agregó que, “Con esta iniciativa queremos evidenciar, una vez más, que Juan Valdez es una marca que honra profundamente su origen y su tradición cafetera, pero que al mismo tiempo evoluciona en su lenguaje, se mantiene contemporánea y es capaz de sorprender desde lo inesperado”.

Por su parte Agatha Ruiz de la Prada agregó, “para mi esta colaboración ha sido de mucha ilusión. El café colombiano tiene algo muy especial, muy auténtico y llevarlo a mi universo de color, formas y de alegría ha sido divertidísimo. Me encanta pensar que algo tan cotidiano como un café puede llenarse de optimismo, de diseño y de emoción, y convertirse en una pequeña obra de arte del día a día”.

Como resultado de un proceso de co-creación entre los equipos creativos de ambas marcas, la colección incluye un café edición limitada del portafolio Mujeres Cafeteras de Juan Valdez, con perfil balanceado y notas a mora y dulce caramelo junto con mugs de peltre, tote bags y empaques intervenidos con el universo visual colorido, optimista y pop característico de la diseñadora.

Juan Valdez por Agatha Ruiz de la Prada es una edición limitada que estará disponible en Colombia a través de tiendas a nivel nacional, e-commerce y supermercados. Asimismo, llegará a mercados internacionales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Turquía, Dubái, Estados Unidos y, por último, España, donde podrá encontrarse en las tiendas físicas de la marca y a través de su canal de comercio electrónico.

Con esta alianza, Juan Valdez demuestra que el café colombiano puede trascender la taza y convertirse en diseño, cultura y estilo de vida, reafirmando que el origen no solo se cultiva en las montañas de Colombia, sino que también puede proyectarse con fuerza en las capitales creativas del mundo.