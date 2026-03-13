Llega la gala del TOP10 P&M: aprovecha el 2x1 en entradas

Asegura tu lugar en la premiación este 26 de marzo a las 5:00 p.m. en El Cubo de Colsubsidio. Acompáñanos a premiar las 10 categorías y 5 menciones especiales que marcaron el año. ¡Aprovecha el 2x1 por tiempo limitado y no te quedes por fuera!

Para que nadie se quede por fuera de la gran celebración del sector, P&M tendrá cuatro días de promoción 2x1 en la compra de entradas, del 13 al 16 de marzo de 2026.

Esta es la ocasión perfecta para asegurar un lugar en el evento que reúne a los protagonistas del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en Colombia.

¿Qué es el TOP10 P&M?

Anualmente, el medio insignia del sector reconoce a los líderes, las acciones, las buenas prácticas y las estrategias más importantes del país. Este galardón no es solo un trofeo; es el resultado de un análisis integral y objetivo que busca destacar a aquellos que han marcado un camino de innovación en el mercado local. En esta edición, premiaremos 10 categorías y 5 menciones especiales.

Lo nuevo en el TOP10

La industria evoluciona y los premios también. Tras un análisis detenido de las dinámicas actuales, este año presentamos cambios clave:

Acción de marca con propósito: Deja de ser una mención para convertirse en una categoría oficial. Este reconocimiento premia los encuentros experienciales memorables y las propuestas innovadoras que generan resultados reales para anunciantes y usuarios.

Mención especial de Marketing de influenciadores y creadores de contenido: Estrenamos esta nueva mención especial para destacar el uso estratégico de creadores que potencian mensajes y generan interacción genuina en entornos digitales.

Uso de medios: Esta disciplina se integra ahora dentro de las menciones especiales de la gala.

Los ganadores del TOP10 P&M son elegidos por la Comunidad Informada, un grupo de profesionales, suscriptores y participantes activos de los paneles de investigación de P&M. A través de una votación electrónica, ellos deciden quiénes son los acreedores al reconocimiento por su impacto significativo en el contexto nacional durante el último año.

¡Agéndate y no faltes!

La gran noche de premiación será el escenario ideal para el networking y la inspiración. Aquí los detalles:

Fecha: 26 de marzo de 2026.

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: El Cubo de Colsubsidio, Bogotá.