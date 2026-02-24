Sala de Despecho inaugura su cuarta sede en Colombia

Esta llegada hace parte del plan de crecimiento 2026 y se suma a una red internacional de 36 sedes, con impacto directo en empleo y economía nocturna.

El fenómeno de entretenimiento que transforma el desamor en celebración colectiva pisa fuerte en la capital colombiana. Sala de Despecho, el concepto que desde 2024 ha redefinido la manera de vivir el despecho como experiencia social, anuncia la apertura de su cuarta sede en Colombia, situada en el Parque de la 93, uno de los epicentros de la vida nocturna bogotana.

La marca, nacida en enero de 2024 en Ciudad de México, ha ganado notoriedad por ofrecer un formato híbrido que combina música, gastronomía y rituales emocionales para quienes buscan convertir la pena en catarsis acompañada. En apenas dos años, Sala de Despecho ha escalado a nivel internacional, consolidando una red global de espacios donde las letras de despecho se mezclan con coctelería de autor y atmósferas diseñadas para compartir entre amigos.

No vendemos solo entretenimiento; ofrecemos un ritual de sanación emocional, un espacio donde nadie vive el despecho en soledad. Lo que hacemos es celebrar la vulnerabilidad humana: aquí las historias de amor y desamor se encuentran, se cantan, se brindan y se transforman en memoria colectiva

Explica Juan Camilo Toro, director de marca de Sala de Despecho.

La llegada de esta sede a Bogotá representa un escalón adicional en la estrategia de expansión de la cadena en el país , impulsada por la respuesta del público en ciudades como Medellín y Cartagena, donde el formato ha tenido una acogida superior a las expectativas iniciales.

Bogotá, punto estratégico en el mapa del entretenimiento

La decisión de instalar una sede en Bogotá responde a varios factores como lo son su escena cultural dinámica, una vibrante vida nocturna y una audiencia diversa que ha adoptado con entusiasmo propuestas experienciales en torno a la música y el ocio. Sala de Despecho considera a la capital como una plataforma clave para consolidar la marca en el mercado andino y latinoamericano.

El proyecto en Bogotá contempló una inversión cercana a USD 1 millón, con la generación de 35 empleos directos y alrededor de 25 indirectos, dinamizando así el tejido económico nocturno de la ciudad. El formato integra aprendizajes de operaciones previas, con mejoras en curaduría musical, flujo de servicio y una oferta gastronómica pensada para amplificar la experiencia emocional del público local.

En cada ciudad buscamos crear un templo vivo de música, gastronomía y unión, donde las historias de amor y desamor se compartan sin filtros, entre canciones, brindis y amigos. Bogotá no es solo una nueva sede; es un laboratorio cultural donde el concepto encuentra nuevos matices y posibilidades

Añade Toro.

Una experiencia internacional más allá del desamor

Lejos de ser un bar tradicional, Sala de Despecho articula un recorrido sensorial que une curaduría musical temática, organizada por momentos emocionales; gastronomía compartida, con influencias de cantina mexicana y coctelería de autor y atmósferas inmersivas, diseñadas para propiciar encuentros, conversaciones y rituales de desahogo en comunidad.

La sede bogotana incorpora elementos diseñados especialmente para el público capitalino, con un enfoque más performático e interactivo que en otras plazas. Durante los primeros meses, se proyecta recibir miles de asistentes por semana, manteniendo los estándares de consumo promedio que han caracterizado al formato en otras ciudades.

Sala de Despecho tiene actualmente 36 sedes alrededor del mundo, con presencia en múltiples países y una expansión que contempla mercados en América Latina, Estados Unidos y Europa. La apertura en Bogotá se suma a un plan de inversión y crecimiento mayor en Colombia, que busca consolidar nuevas sedes en Cali, Barranquilla y Pereira en los próximos años.

