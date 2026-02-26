Kantar Ibope Media ahora es Fifty5Blue

A través de su cuenta de LinkedIn, Carolina Ibargüen anunció: “Somos IBOPE, ahora parte de Fifty5Blue”.

Carolina Ibargüen Giraldo, ceo de Kantar IBOPE Media Colombia y Ecuador, informó a través de su cuenta de LinkedIn que la compañía continuará operando en la región como IBOPE, marca que durante décadas ha acompañado al ecosistema de medios con servicios de medición de audiencias, ahora como parte de Fifty5Blue.

''En Latinoamérica, seguimos siendo la marca que por décadas ha acompañado al ecosistema con mediciones confiables: somos IBOPE, ahora parte de Fifty5Blue'', destacó Ibargüen.

Según explicó en su cuenta, esta nueva identidad busca reflejar mayor claridad y enfoque estratégico, así como la ambición de impulsar decisiones más inteligentes en la industria de medios y publicidad. La organización combinará el respaldo de una marca global con su experiencia local para ofrecer datos, soluciones híbridas y tecnología orientada a la transformación del sector.

''Mientras el consumo de video se diversifica y las plataformas se multiplican, la medición unificada se vuelve esencial. Respondemos a esta necesidad con soluciones más inteligentes y un negocio preparado para la transformación. Permitimos a medios, anunciantes y plataformas actuar con claridad y confianza'' destaca la web de Fifty5Blue.

Este anuncio se enmarca en su transición hacia una entidad independiente, luego de su adquisición por parte del fondo de inversión H.I.G. Capital en agosto de 2025.

Fifty5Blue

La compañía,se presenta como una compañía líder global en medición y análisis de medios, con presencia en más de 80 países. La empresa señala que su propuesta se basa en aportar claridad frente a la complejidad del ecosistema mediático. Para ello, desarrolla una medición híbrida e independiente de audiencias cross-media que combina paneles con datos a gran escala, con el objetivo de ofrecer una visión integrada a través de plataformas y mercados. Según detalla, este enfoque busca proporcionar a medios, anunciantes, agencias y plataformas información para el desarrollo de contenidos y la planificación publicitaria.

Asimismo, indica que diseña marcos de medición integrados y comparables, orientados a promover un mercado más consistente, transparente y responsable.

Si desea conocer más información puede ingresar en www.Fifty5Blue.com.

