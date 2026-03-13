Gemini 3 y la innovación de Google: el impacto de la IA en las búsquedas y los negocios

Tras entregar el equivalente a una década de avances en tan solo doce meses durante 2025, Google ha redefinido el panorama digital con Gemini 3. Esta evolución hacia experiencias conversacionales, multimodales y herramientas "agénticas" está transformando radicalmente tanto la forma en que los usuarios descubren productos como la manera en que las empresas conectan con ellos.

Durante el año 2025, Google logró un hito al entregar el equivalente a una década de innovación en inteligencia artificial en un lapso de apenas doce meses. Este acelerado desarrollo tecnológico culminó con la llegada de Gemini 3, el modelo más nuevo y más inteligente de la compañía hasta la fecha.

Esta velocidad de innovación ha sido posible gracias a un enfoque Full-stack en la inteligencia artificial. Todo comienza con una infraestructura de IA patentada, construida sobre la investigación de clase mundial de los equipos internos de Google DeepMind, la cual se distribuye a gran escala en productos para consumidores y empresas.

En la actualidad, Google ofrece IA a casi la mitad del planeta. Los usuarios han adoptado a Gemini como un asistente personal, poderoso y proactivo; además, estos modelos de IA respaldan todos los productos de la compañía, desde la Búsqueda y Maps hasta YouTube y sus soluciones publicitarias.

La inteligencia artificial está generando un momento de expansión masiva para el sector de las búsquedas y el marketing. Actualmente, se registran más de 5 billones de búsquedas en Google cada año, y las consultas generales, incluidas las comerciales, continúan creciendo impulsadas en gran medida por estas inversiones tecnológicas.

El comportamiento de los usuarios está cambiando drásticamente: se están alejando de las simples palabras clave para formular preguntas mucho más complejas y detalladas. Las personas buscan ahora una experiencia más conversacional, intuitiva y multimodal.

Un claro ejemplo de este cambio es Google Lens, que permite a las personas buscar lo que ven. Esta herramienta se utiliza más de 25 mil millones de veces al mes para hacer búsquedas mediante fotos, y una de cada cinco de estas consultas tiene una intención comercial, algo que era imposible hace solo un par de años.

Para adaptarse a estas expectativas, Google introdujo los Resúmenes de IA (AI Overviews) en las búsquedas. Durante 2024, la empresa comenzó a implementar anuncios por encima, por debajo y dentro de estos resúmenes, ayudando a las personas a conectar rápidamente con negocios y productos en el momento exacto en que los necesitan.

Esta integración ha sido uno de los lanzamientos más exitosos en las búsquedas de la última década. Hoy en día, los Resúmenes de IA cuentan con más de 2 mil millones de usuarios mensuales en más de 200 países y territorios, estando disponibles en 40 idiomas diferentes.

El éxito de los resúmenes llevó a Google a descubrir una necesidad insatisfecha que existía entre los chatbots y los motores de búsqueda tradicionales, lo que impulsó la creación del "Modo IA" (AI mode). Esta modalidad permite búsquedas con un razonamiento más avanzado, multimodalidad y la capacidad de profundizar mediante preguntas de seguimiento.

En el Modo IA, las consultas de búsqueda promedio son tres veces más largas que en la búsqueda tradicional. Esta función ya está disponible en varios mercados de Europa, así como en Canadá y América Latina (en español, portugués y francés), facilitando el acceso a información confiable en el idioma local de los usuarios.

En cuanto a la monetización, Google ya está probando anuncios de búsqueda y compras dentro del Modo IA en Estados Unidos, experimentando también con formatos reinventados. A principios de este año, anunciaron un programa piloto llamado Oferta Directa (Direct Offer), que muestra ofertas patrocinadas en el momento específico en que un comprador con alta intención está listo para adquirir un producto.

Detrás de escena, en la "sala de máquinas", Gemini está mejorando significativamente la calidad publicitaria al predecir el rendimiento de los anuncios. Al comprender mejor la intención detrás de consultas más largas y complejas, la integración de Gemini ha logrado reducir las tasas de anuncios irrelevantes en un promedio del 40%.

El recorrido del consumidor actual ya no es lineal; ha sido reemplazado por un bucle continuo de búsqueda, visualización (streaming), desplazamiento (scrolling) y compra, con más de 130 puntos de contacto móviles al día. Para capturar estas oportunidades, Google ofrece campañas impulsadas por IA como AI Max (para búsquedas), Demand Gen (para YouTube y Display) y Performance Max.

La IA también está revolucionando la creatividad. Utilizando modelos como Nano Banana Pro y V03 dentro de la herramienta Asset Studio, los especialistas en marketing están produciendo activos creativos a gran escala. De hecho, en 2025 se observó un aumento del triple (3X) en los activos generados por Gemini por parte de los anunciantes.

La próxima frontera para la compañía son las herramientas "agénticas" (basadas en agentes de IA), diseñadas para ayudar a las empresas a obtener mejores resultados con menos esfuerzo. Herramientas como Google Ads Advisor y Analytics Advisor actúan como socios personalizados que gestionan el ciclo de vida completo de las campañas publicitarias, implementando recomendaciones para mejorar el rendimiento.

Finalmente, el comercio agéntico se está convirtiendo en una realidad para eliminar la fricción en las compras. Google introdujo el Protocolo de Comercio Universal (UCP) para estandarizar la conexión entre empresas y agentes de IA, y está desarrollando innovaciones como el agentic checkout en EE. UU., que permite a la IA comprar automáticamente un artículo en nombre del usuario cuando el precio alcanza su presupuesto establecido.