jueves, febrero 26, 2026

INICIO

MERCADEO

Cultura + Branding = Brand Fandoms

Mercadeo

Cultura + Branding = Brand Fandoms

Volver a lo humano, a lo cultural, a lo que nos une, es una tendencia transversal que se exacerbó después de la pandemia. Identidades de marca fuertes y elásticas podrán aprovecharla en sus estrategias.

PAOLA
Paola Cristancho
 febrero 26, 2026
TAGS
mercadeo

LO MÁS LEÍDO

01
Política

El discurso autoritario gana espacio en la política colombiana

Redacción P&M
febrero 24, 2026
02
Tendencias 2026

"El PR hoy se juega con dos cerebros: el artificial para la data y el humano para la credibilidad", Keka Palacio, gerente y socia de Babel Group

Juanita Rico
febrero 9, 2026
03
Branding

El branding como bandera: lanzamiento oficial de los Best Branding Awards Colombia

Juanita Rico
febrero 24, 2026
04
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
05
Opinión

Como si fuera la primera vez

Liliana Fernández
febrero 24, 2026

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

MÁS DE Mercadeo
VER TODO
cineprox

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
26
febrero
Evento virtual

P&M 360º

Este encuentro hace parte de un live editorial de marketing político de P&M 360

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Comunicación

Gente

Consumidor

Digital