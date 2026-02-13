Más de 780.000 pedidos en un día: las cifras de Rappi en el 2025

En 2025, Rappi redobló su presencia a nivel nacional ampliando servicios en más de 10 ciudades colombianas como Ibagué, Popayán y Cartagena liderando el crecimiento de pedidos a nivel nacional. Además, durante el mes de diciembre se realizaron más de 120.000 pedidos de buñuelos y/o natilla, confirmando la digitalización de las tradiciones colombianas.

En 2025, Rappi estimó que ahorró a los colombianos más de 51 millones de horas que, según la compañía, de otra manera se habrían destinado a filas o desplazamientos. De acuerdo con el informe Rappi Rewind 2025, el día de mayor actividad fue el domingo 9 de noviembre, cuando se gestionaron cerca de 780.000 pedidos en una sola jornada. Durante el año, los repartidores recorrieron alrededor de 400.000 kilómetros en el país.

Así mismo, el balance anual señaló cambios en las preferencias de los usuarios. El sushi registró cerca de 700.000 pedidos, superando al pollo asado. La arepa acumuló más de 510.000 órdenes, por encima de la empanada. La hamburguesa fue el producto más pedido en la aplicación, con más de 1,8 millones de órdenes. En temporada navideña se contabilizaron más de 120.000 pedidos que incluyeron buñuelos y/o natilla.

El informe también destacó datos relacionados con el comportamiento de usuarios y operaciones. El “Usuario del año”, ubicado en Bogotá, realizó cerca de 2.350 pedidos en 2025, con un gasto acumulado estimado en $145 millones de pesos. Entre los registros reportados se encuentran un pedido de supermercado con 75 ítems por un valor cercano a $7 millones y una propina de $65.000 COP en Pereira.

En la vertical Turbo, la compañía informó que el domicilio más rápido del año se completó en tres minutos en Bogotá, con un Gatorade como producto entregado. En la categoría de licor y cerveza, Club Colombia Dorada fue el producto más pedido. Entre las 6:00 y 9:00 a. m., los productos más solicitados fueron banano, huevos y aguacate Hass.

Según la compañía, más del 30 % de los aliados comerciales en 2025 fueron emprendedores, pymes y pequeñas empresas. En Turbo, más de 30 emprendedores hacen parte de un portafolio de más de 2.000 productos disponibles.

“En 2025 confirmamos que la fuerza del ecosistema está en la conexión entre usuarios, aliados comerciales y repartidores”, señaló Matías Laks, Gerente General de Rappi Colombia. También comprobamos el enorme potencial de las ciudades intermedias para innovar, digitalizar su economía y crecer junto a Rappi”. señaló Matías Laks, Gerente General de Rappi Colombia.

En cuanto a expansión territorial, Rappi reportó que las ciudades con mayor aumento de pedidos frente al año anterior fueron Ibagué (63 %), Popayán (47 %) y Cartagena (45 %). Durante el año, la empresa relanzó su operación en más de 10 ciudades intermedias. En relación con las marcas, los restaurantes locales con más pedidos en la plataforma fueron Di Lucca To Go, Cocorollo y Tigre Comida China.

