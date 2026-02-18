Sven Huberts es el nuevo presidente global de LePub

Fundada en Ámsterdam en 2020, la red creativa opera actualmente 10 centros en nueve mercados, tras las aperturas de Londres, Nueva York y Bogotá el año pasado. Huberts ampliará el motor creativo conectado de LePub, integrando datos, cultura y tecnología para ofrecer un impacto comercial cuantificable a las marcas.

Con más de dos décadas a la vanguardia de la transformación de marcas y experiencias, Huberts es un líder mundial en innovación conocido por dar forma a la dirección estratégica e impulsar el crecimiento a gran escala. En su nuevo cargo, dirigirá la estrategia global de comercialización, las operaciones y la expansión de LePub. Su nombramiento representa un paso importante en la evolución de LePub, ya que refuerza el liderazgo e impulsa la implementación de un modelo operativo cada vez más avanzado.

Bajo el liderazgo de Huberts, LePub está evolucionando hacia una agencia creativa conectada en la que los datos, la cultura, la tecnología y la inteligencia artificial funcionan como un solo sistema para impulsar el crecimiento sostenido de los clientes. Anclada en plataformas propias como el Data & Culture Lab de LePub y amplificada por los datos y las capacidades de agencia líderes en el sector de Publicis Groupe, la agencia está diseñando un modelo inteligente en el que los datos alimentan la creatividad que impregna la cultura.

"Sven es un líder con visión de futuro que tiene una gran ambición para nuestros clientes y nuestro negocio. Está en la posición perfecta para aprovechar el impulso de LePub y llevar a la agencia a su siguiente capítulo, uno basado en la creatividad, impulsado por los datos y potenciado por un nuevo nivel de conectividad", afirmó Demet Ikiler, director general de EMEA de Publicis Groupe.

"LePub siempre ha creído en las ideas que se ganan un lugar en la vida de los consumidores. A medida que la cultura y la tecnología se aceleran, necesitamos un liderazgo que pueda navegar por la complejidad. Con Sven a bordo, estamos definiendo el estándar para una empresa creativa visionaria e impulsada por la inteligencia. Su nombramiento impulsará nuestra propuesta única, integrando la cultura y la inteligencia en cada experiencia", afirmó Bruno Bertelli, director ejecutivo y director creativo de LePub Worldwide.

"La creatividad sigue siendo el motor más poderoso de la diferencia y el crecimiento. Lo que está cambiando es cómo funciona, cómo se escala y cómo aprende. En LePub, estamos construyendo un nuevo modelo en el que la cultura y la innovación se refuerzan mutuamente, creando experiencias transformadoras que establecen nuevos estándares", añade Sven Huberts, presidente global de LePub.

Huberts se une a la empresa procedente de Dentsu, donde recientemente ocupaba el cargo de presidente de Innovación y Experiencia Global y presidente de Dentsu Lab. Anteriormente, Huberts fue presidente de EMEA, Experiencia en Dentsu Creative, supervisando el crecimiento y el trabajo basado en la experiencia en toda la región. Antes de esto, ocupó puestos de alta dirección en Isobar. Huberts también cofundó la agencia móvil Marvellous.

El nombramiento se produce tras un periodo de fuerte impulso estratégico para LePub, una nueva fase centrada en dar forma a una empresa creativa que defina el futuro, que combine la visión humana con los datos, la inteligencia y la tecnología creativa, y que se asocie con marcas para impulsar un valor duradero y un éxito empresarial sostenido.

