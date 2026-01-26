lunes, enero 26, 2026

Nuevo documental pone el foco en la iniciativa global “Bootcamp” de Kia

Campañas

Alianzas entre la industria y la academia abren una ruta de empleabilidad para los participantes en concesionarios locales de Kia.

Redacción P&M
Redacción P&M
 enero 26, 2026

Kia Corporation (Kia) presentó hoy un nuevo documental que destaca el trabajo de su programa “Bootcamp”, una iniciativa que brinda educación tecnológica pertinente a las nuevas generaciones, contribuyendo a que comunidades de distintos países consoliden una base para la autosuficiencia.

¿Qué es Bootcamp?

Como la iniciativa insignia de responsabilidad social corporativa (RSC) de Kia, Bootcamp busca generar un ciclo virtuoso práctico y sostenible, en lugar de ofrecer apoyos materiales puntuales. Esto se refleja en el concepto “priming water”, que hace referencia al agua que se vierte en una bomba para iniciar la extracción desde un pozo profundo.

Tae-Hun (Ted) Lee, Líder de la División Global de Operaciones de Kia, afirmó: “Bootcamp es una actividad muy significativa y valiosa, que extrae un futuro brillante del pozo profundo del potencial de la juventud global. Continuaremos ampliando diversos programas que brinden a los aliados locales oportunidades para adquirir nuevas tecnologías en instalaciones educativas de clase mundial, mientras viven de primera mano la experiencia de la marca Kia”.

¿Cómo funciona Bootcamp?

Además de donar vehículos para entrenamiento, Kia entrega equipos y ofrece formación relacionada con tecnologías automotrices, que incluyen no solo motores de combustión interna, sino también sistemas híbridos y vehículos eléctricos. A través de alianzas entre concesionarios Kia e instituciones educativas locales (industria–academia), Bootcamp desarrolla cursos personalizados según las condiciones de cada país y ofrece a los estudiantes participantes oportunidades únicas de crecimiento personal.

¿Qué muestra el documental?

El documental fue producido para compartir los logros de Bootcamp 1.0 en 2025 y presentar la visión de Bootcamp 2.0, que se impulsará durante el próximo año. En Bootcamp 1.0, Kia formó a un total de 87 mecánicos profesionales en cuatro países —México, Perú, Filipinas y Marruecos—, y 34 de ellos ya han logrado vincularse laboralmente en concesionarios locales.

¿Cuáles son los planes a futuro de Bootcamp?

Actualmente, otros 50 participantes se encuentran en formación en Marruecos, y el programa se expandirá a Ecuador, Sudáfrica y Singapur en 2026. Kia continuará explorando oportunidades para ampliar el impacto de la iniciativa Bootcamp mediante alianzas y colaboraciones a nivel global.

