Avianca expande Business Class Américas a todas sus rutas nacionales en Colombia

Con esta incorporación, la aerolínea refuerza su estrategia de diferenciación y eleva su estándar de viaje para los pasajeros que buscan mayor comodidad y beneficios exclusivos.

Avianca amplía su oferta de servicios premium con la expansión de Business Class Américas, una experiencia que ahora no solo está disponible en vuelos internacionales, sino también en todas las rutas nacionales dentro de Colombia.

La nueva cabina está ubicada en las tres primeras filas del avión y se distingue por ofrecer asientos Business Class diseñados específicamente para esta categoría, lo que marca una diferencia frente a otras propuestas del mercado que se limitan a bloquear el asiento central en cabinas economy. En este caso, se trata de una configuración pensada para brindar más espacio, privacidad y confort durante todo el vuelo.

Entre los beneficios a bordo, los pasajeros cuentan con compartimientos exclusivos para el equipaje de mano, baño exclusivo, y un servicio de snacks y bebidas que incluye opciones como agua, café, sodas, infusiones y cerveza. Además, la experiencia se complementa con el sistema de entretenimiento avianca on air, que ofrece acceso gratuito a contenidos de HBO Max y Fórmula 1 TV desde dispositivos personales.

A esto se suma el servicio de Wi-Fi con beneficios especiales para pasajeros de Business Class, cuya implementación se realizará de manera gradual en las aeronaves de la compañía. Estos elementos buscan ofrecer una experiencia más conectada y alineada con las necesidades de los viajeros actuales, tanto de negocios como de placer.

En tierra, la experiencia premium se refuerza con acceso prioritario en check-in y abordaje, así como con el uso de salas VIP, un beneficio que aplica exclusivamente para vuelos dentro de Colombia. En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Avianca también dispone del espacio Insignia by avianca check-in, un Check-in Lounge diseñado para clientes Insignia by avianca, Concierge y miembros Diamond. Este entorno privado cuenta con counters dedicados, agentes exclusivos y una atmósfera marcada por iluminación cálida, materiales premium y atención personalizada.

Las salas VIP Avianca Diamond forman parte clave de esta propuesta. La nueva sala VIP Diamond Nacional en El Dorado ofrece una experiencia que combina tecnología, arte y relajación, con una galería visual digital desde el ingreso, un sports bar renovado, tres zonas de relajación y una oferta gastronómica de alto nivel. El espacio está diseñado para brindar confort y exclusividad en cada etapa previa al vuelo.

Por su parte, la sala VIP Diamond Internacional en Bogotá, actualmente en proceso de renovación, contará con una propuesta inspirada en la geografía colombiana y las montañas del país. Entre sus servicios se incluyen cocina en vivo, experiencia gastronómica de lujo, cabinas insonorizadas para trabajo, zona de spa, servicio de duchas, oasis de descanso individual y áreas de co-working.

Estos servicios hacen parte de la red de 11 salas VIP Avianca en el mundo, con la que la aerolínea busca ofrecer una experiencia premium consistente y alineada con las expectativas de sus pasajeros. Para conocer más detalles sobre Business Class Américas y los servicios disponibles, los viajeros pueden visitar avianca.com, en la sección Experiencia Avianca.

