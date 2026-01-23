WPP retira la marca Hogarth y crea WPP Production

El holding unifica su músculo operativo y tecnológico para responder a la creciente demanda de contenidos masivos mediante una estructura centralizada.

WPP ha decidido dar un paso definitivo hacia la simplificación estructural con el nacimiento de WPP Production. Esta nueva entidad no es solo un cambio de nombre, sino una apuesta estratégica que busca unificar el músculo operativo del grupo, absorbiendo a la emblemática Hogarth Worldwide y a los equipos de producción integrados en sus diversas agencias.

La presentación oficial, programada para el próximo 23 de febrero, marca el inicio de una era donde 10.000 profesionales trabajarán bajo una misma filosofía. Esta consolidación refleja la necesidad de eliminar silos en una industria que ya no permite procesos fragmentados ni tiempos de respuesta lentos.

Richard Glasson, quien liderará esta unidad como CEO global, ha sido enfático al aclarar que este movimiento no responde a una política de recortes. Por el contrario, se trata de una transformación diseñada para escalar la capacidad de respuesta ante clientes que hoy exigen volúmenes de contenido sin precedentes.

El contexto actual del mercado es implacable: las marcas necesitan producir más, en más canales y en tiempo real, pero a menudo con presupuestos que no crecen al mismo ritmo. WPP Production surge como la solución técnica a esta ecuación, permitiendo que la eficacia y la calidad creativa coexistan bajo una gestión centralizada.

Desde la dirección del holding, Cindy Rose destaca que esta nueva marca es un pilar fundamental para ofrecer un acceso simplificado a todo el espectro de capacidades del grupo. Es, en esencia, la continuación de un proceso de ordenamiento que ya vimos con la transición de GroupM a WPP Media.

Uno de los puntos más interesantes de esta reestructuración es el respeto por el talento creativo. Aunque la gestión presupuestaria y de infraestructura se centraliza, los equipos de producción que operan dentro de las agencias individuales se mantendrán en sus puestos para no romper la simbiosis necesaria con los directores creativos.

Glasson insiste en que no se trata de "arrastrar a la gente hacia una máquina central", sino de dotarlos de mejores herramientas. El cambio real para los clientes no será operativo en el día a día, sino cualitativo, gracias a una inversión masiva en infraestructura y tecnología de punta.

El paso más ambicioso de WPP Production es el abandono del flujo de trabajo lineal tradicional. Ya no se trata de una secuencia donde la creatividad va primero y los medios después; ahora el enfoque es integrado, teniendo en cuenta la audiencia y el rendimiento desde el primer minuto.

La automatización es el corazón de esta nueva etapa. La centralización permitirá un plan de inversión plurianual enfocado en inteligencia artificial generativa, flujos de trabajo agénticos y producción virtual, tecnologías que hoy ya no son opcionales para competir a gran escala.

La apuesta por la IA no solo busca velocidad, sino también inteligencia de datos. La nueva unidad planea incorporar a cientos de expertos en esta materia para optimizar los procesos y, sobre todo, para entender mejor cómo rinde cada pieza de contenido en su respectivo canal.

Al reducir las fricciones administrativas y operativas, WPP espera liberar a sus equipos humanos de las tareas más repetitivas. El objetivo final es que el talento pueda volcarse en lo que realmente aporta valor: la calidad creativa y la estrategia de marca con una pátina de excelencia.

Con la desaparición de la marca Hogarth y la integración de las capacidades de agencias como Ogilvy, Grey o VML bajo este nuevo paraguas, WPP Production se posiciona como el mayor laboratorio de ejecución publicitaria del mundo, preparado para los retos de una economía digital impulsada por el rendimiento.

También te podría interesar: Sombras, del Grupo Seratta, es el restaurante número uno de Bogotá, en Tripadvisor