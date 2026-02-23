Accenture Song vincula el crecimiento profesional al uso de inteligencia artificial

El grupo creativo busca consolidarse como el socio de reinvención predilecto para sus clientes mediante la integración profunda de nuevas tecnologías en su cultura laboral.

Según lo registró el medio Campaign, Accenture y su división creativa Accenture Song han decidido vincular directamente la progresión profesional de sus colaboradores con la adopción de la inteligencia artificial. Esta estrategia busca transformar la organización en el lugar de trabajo más enfocado en el cliente y habilitado por herramientas avanzadas.

La compañía confirmó que para alcanzar sus objetivos de negocio actuales es indispensable que el talento humano adopte las tecnologías más recientes. La medida afecta especialmente a los niveles de liderazgo donde el uso constante de herramientas digitales será un factor determinante en las evaluaciones de desempeño.

Según comunicaciones internas dirigidas a directores asociados y gerentes senior, la empresa evaluará el uso regular de plataformas de inteligencia artificial para decidir las promociones. El registro de estas actividades servirá como un insumo visible y medible durante las discusiones de talento que se llevarán a cabo en los próximos meses.

Esta política de crecimiento profesional se enmarca en un contexto de expansión masiva donde la firma ya cuenta con más de setecientos mil empleados a nivel mundial. De esa fuerza laboral una gran mayoría ya ha recibido formación específica en nuevas tecnologías para adaptarse a las demandas del mercado.

La inversión en aprendizaje y desarrollo profesional de la consultora alcanzó cifras significativas durante el último año fiscal reforzando su compromiso con la capacitación técnica. Este enfoque no solo abarca a la matriz sino que se extiende a agencias reconocidas como TMW y Droga5 bajo la sombrilla de su brazo creativo.

Accenture Song representa una parte vital de los ingresos totales del grupo demostrando que la creatividad y la estrategia tecnológica caminan de la mano. Los resultados financieros recientes reflejan el peso que tiene esta división dentro de la facturación global de la organización.

Para garantizar el cumplimiento de estas nuevas directrices la consultora ha comenzado a recopilar datos sobre los inicios de sesión semanales en sus herramientas de inteligencia artificial. Este seguimiento se centra inicialmente en el personal de mayor rango para asegurar que el ejemplo de adopción tecnológica parta desde la cima.

La estrategia de reinvención de la firma se consolidó recientemente con la creación de una unidad especializada que unifica diversas áreas bajo un liderazgo estratégico. Este movimiento busca derribar silos entre consultoría operaciones y tecnología para ofrecer soluciones integrales a las marcas.

Bajo la nueva dirección global de Ndidi Oteh, la división creativa tiene la misión de impulsar el impacto y el cambio dentro de la estructura corporativa. La visión de la directiva apunta a que el componente creativo sea el motor que transforme la percepción de eficiencia en la compañía.

Como parte de esta evolución organizacional se han realizado ajustes en la arquitectura de marcas eliminando sellos previos para fortalecer otros nombres históricos. Estas decisiones buscan simplificar la oferta comercial y agrupar capacidades bajo identidades más robustas y reconocibles en el sector.

La integración de agencias antes separadas bajo marcas unificadas permite una gestión de talento más fluida y alineada con los objetivos de digitalización. Los equipos ahora operan bajo un esquema donde la colaboración técnica es el estándar mínimo para destacar profesionalmente.

Este modelo de gestión humana plantea un cambio de paradigma en la industria publicitaria y de consultoría donde la habilidad técnica se vuelve tan valiosa como la estratégica. El mensaje de la empresa es claro sobre la necesidad de evolucionar para mantenerse competitivos en un entorno volátil.

El éxito de esta iniciativa dependerá de cómo los colaboradores integren estas herramientas en sus procesos creativos diarios sin perder la esencia del servicio al cliente. La industria observa con atención este movimiento que podría definir el futuro de las promociones en las grandes redes globales.