Regresa El Migao Está Pegao y proyecta movilizar más de $1 billón impulsando turismo, gastronomía y economía local

Dos de las marcas más icónicas del país, Chocolate Corona y Galletas Ducales, de Grupo Nutresa, unen esfuerzos para presentar la segunda edición de El Migao Está Pegao, una iniciativa creada para acelerar una tendencia en crecimiento, reconectar a los colombianos con una tradición cotidiana como desayunar y tardear con Migao, e impulsar el consumo local apoyando a restaurantes, panaderías y emprendimientos gastronómicos que decidieron crear su propia versión.

Regresa Los Reyes del Migao, una iniciativa que invita a restaurantes, emprendimientos gastronómicos y cafeterías a presentar versiones tradicionales e innovadoras de la emblemática receta colombiana del migao. En esta nueva edición, el reconocimiento pone en el centro a quienes elevan esta preparación desde su cocina, su carta y su propuesta creativa. De la mano de Tulio Recomienda, se destacarán las preparaciones más sobresalientes del país, brindando visibilidad y proyección a los establecimientos participantes.

A partir del 15 de enero, restaurantes, panaderías y emprendimientos gastronómicos podrán inscribirse oficialmente en la nueva edición de Los Reyes del Migao, para postular sus preparaciones y ser parte de un reconocimiento que pone en el centro la creatividad, la identidad regional y la capacidad de reinterpretar el Migao desde cada cocina.

“El Migao es una de esas preparaciones que cuentan quiénes somos como país. Está en la memoria familiar, en la calle, en los restaurantes de barrio y hoy también, en propuestas creativas que sorprenden. Recorrer Colombia probando migao es recorrer su diversidad, su sabor y su historia. Por eso esta iniciativa es tan poderosa: porque valora lo nuestro y le da visibilidad a quienes lo hacen bien”, afirma Tulio Recomienda.

Esta apuesta llegará a todo el país. A través de El Migao Está Pegao, las marcas proyectan movilizar más de $1 billón en la economía, impulsando el turismo gastronómico, el consumo local, los emprendimientos y el retail.

“Hemos encontrado que el Migao es una tradición que llega a toda Colombia, con distintas preparaciones y nombres según la región. En ese sentido, Galletas Ducales y Chocolate Corona se unen para potenciarla, modernizarla y presentarla como una opción vigente para los consumidores”, explica Mauricio Madrid, jefe de Mercadeo Bebidas Colombia de Compañía Nacional de Chocolates.

Las cifras respaldan esta proyección. Las marcas promotoras están presentes en seis de cada diez hogares colombianos. En el país se consumen 282 millones de galletas Ducales y se preparan 92 millones de tazas de Chocolate Corona al mes, evidenciando el potencial del Migao como ritual recurrente y como plataforma de crecimiento sostenible.

El Migao Está Pegao regresa con una propuesta ampliada que incluye la Ruta del Migao. Una iniciativa que recorrerá distintas regiones del país para visibilizar preparaciones tradicionales e innovadoras, activar recorridos gastronómicos y fortalecer el turismo y el consumo local: “Esta iniciativa nos permite invitar a los establecimientos a crear su propia versión del Migao, respetando su identidad regional y aportando creatividad desde cada territorio”, señala María Adelaida Cano, líder regional de la marca Ducales.

“Nos sentimos muy emocionados de descubrir las innovaciones que traerá esta nueva versión de El Migao Está Pegao, ya sea en propuestas dulces o saladas. Aunque cada receta refleja la autenticidad de nuestra cocina colombiana, el toque secreto de Galletas Ducales y Chocolate Corona seguirá siendo el corazón de esta tradición”, concluye Cano.

Este miércoles 28 de enero, periodistas y creadores de contenido vivirán un primer recorrido sorpresa junto a Tulio Recomienda, a bordo de la Chiva del Migao, dando inicio de manera simbólica a la nueva Ruta del Migao. Un inicio que marca el comienzo de una experiencia gastronómica y cultural que recorrerá el país conectando tradición, innovación y sabor, mientras impulsa el turismo gastronómico y la economía local.

Un movimiento que impulsa la economía y reconecta a las nuevas generaciones con la tradición

Cada familia, emprendimiento o región del país cuenta con su propia versión de las migas o el migao. Una tradición profundamente colombiana que combina, como ingredientes esenciales, Chocolate Corona y Galletas Ducales.

En Antioquia se le conoce como migao de chocolate; en la zona centro como sopitas; en el Pacífico como mazamorra de chocolate; y en otras regiones como migas o migote. Estas preparaciones reflejan la riqueza culinaria del país y cuentan historias de tradición, unión familiar y momentos para compartir. Desde los desayunos campesinos hasta las tardeadas de onces en restaurantes, el Migao ha sido parte de las mesas colombianas y ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a los gustos de cada generación y conectando de manera especial con públicos más jóvenes.

La aceptación de la primera edición fue contundente. Los Reyes del Migao, convocatoria que invitó a establecimientos de todo el país a presentar su mejor preparación, logró la participación de 150 establecimientos en 39 ciudades y la votación de más de 17.000 personas, consolidando al Migao como una preparación vigente, emocionalmente relevante y con alto potencial de crecimiento. Un movimiento cultural que impulsó que el Migao hoy haga parte de los menús de cafeterías y restaurantes, e incluso ha dado origen a emprendimientos gastronómicos dedicados a explorar versiones dulces y saladas.

