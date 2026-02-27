Netflix retira su oferta para adquirir parte del catálogo de Warner y le da vía a libre a Paramount

La decisión prioriza la rentabilidad financiera sobre una expansión que redefinirá el mapa de Hollywood.

Netflix ha decidido poner fin a su interés por adquirir el negocio de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery. Este movimiento estratégico despeja el panorama para que Paramount se convierta en el nuevo propietario de su rival, consolidando un cambio de mando en la jerarquía de Hollywood que parecía impensable hace unos meses.

La decisión se precipitó después de que la junta de Warner calificara como "superior" la oferta de Paramount, valorada en unos 111.000 millones de dólares. Aunque Warner otorgó a Netflix un plazo de cuatro días hábiles para presentar una contraoferta, la compañía liderada por Ted Sarandos respondió en menos de dos horas confirmando su retirada.

Desde la perspectiva de Netflix, los términos financieros actuales restaron atractivo a la operación. Los codirectores ejecutivos de la plataforma explicaron que, si bien el catálogo de Warner era un activo valioso, la transacción se consideraba un complemento deseable pero no una necesidad imprescindible a cualquier costo.

La diferencia fundamental entre ambas propuestas radica en el alcance de la compra. Mientras Netflix solo estaba interesada en el contenido y la plataforma de streaming, Paramount busca adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery, lo que incluye desde los estudios cinematográficos hasta cadenas de noticias como CNN.

Esta fusión uniría a dos de los cinco grandes estudios que aún quedan en la industria, integrando franquicias de peso masivo. Títulos como "Harry Potter", "Barbie" y "Succession" pasarían a compartir techo corporativo con éxitos de Paramount como "Top Gun", "El Padrino" y el ecosistema deportivo de CBS.

David Zaslav, CEO de Warner, ha pasado de respaldar el acuerdo con Netflix a mostrarse entusiasmado por el potencial de valor que ofrece la combinación con Skydance. Según el directivo, la integración de Paramount y Warner creará una estructura robusta capaz de competir en un mercado cada vez más agresivo.

El camino, sin embargo, no está exento de controversias editoriales y políticas. La posible llegada de CNN al mismo grupo que opera CBS News ha generado dudas sobre el futuro de su línea informativa, especialmente tras los cambios recientes en Paramount para atraer a audiencias con perfiles más conservadores.

La política está desempeñando un papel significativo en esta negociación, ya que el entorno actual estadounidense ha favorecido a Paramount desde el inicio del proceso, por encima de las consideraciones meramente técnicas o de distribución.

La relación entre los líderes de estas corporaciones y el entorno del presidente Donald Trump también ha sido objeto de escrutinio. Se ha cuestionado la influencia que podrían tener los vínculos familiares de David Ellison y los acuerdos legales previos de Paramount en la aprobación regulatoria del negocio.

Por su parte, figuras políticas como la senadora Elizabeth Warren han levantado la voz de alarma. Para la legisladora, esta fusión representa un "desastre antimonopolio" que podría derivar en precios más altos para los consumidores y una preocupante consolidación del poder en manos de unos pocos multimillonarios.

Para calmar a los accionistas ante posibles retrasos, Paramount ha incluido incentivos financieros, como una comisión de terminación regulatoria de 7.000 millones de dólares. Asimismo, se ha comprometido a pagar compensaciones adicionales si el acuerdo no se concreta para finales de septiembre de este año.

A pesar del optimismo de los ejecutivos, el Departamento de Justicia de Estados unidos ya ha iniciado las revisiones pertinentes. El desenlace de esta operación determinará si Hollywood se encamina hacia una era de megaconsolidación donde el control del contenido y las noticias queda bajo un solo mando.