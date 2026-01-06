Las fichas cobran vida: la jugada más ambiciosa de LEGO en casi 50 años

¿Y si esos juguetes cobran vida, suenan, brillan y se adaptan al entorno del juego? LEGO acaba de lanzar una nueva propuesta que hace esto posible.

“Booom”, “wow”, algunos de los sonidos que acompañan los juegos de niños cuando se trata de imaginar nuevos mundos con sus juguetes.

La legendaria compañía de juegos armables anunció, en el marco del CES 2026, su novedad más grande desde la introducción de las figuras miniatura, un hito que ocurrió hace casi 50 años, en 1978. Se trata de “Smart Play”, un sistema compuesto por tres piezas clave que trabajan en equipo: el ladrillo Smart, las etiquetas Smart y las minifiguras Smart.

Fiel a su esencia, LEGO desarrolló un sistema donde las piezas funcionan en conjunto y el liderazgo sigue estando en manos de la imaginación humana. Con la ayuda de las etiquetas y las minifiguras Smart, el ladrillo Smart responde a los movimientos, giros, golpes y a la forma en la que se sostiene durante el juego.

El nuevo ladrillo Smart de 2X4 tiene luces sensibles, un escáner de reconocimiento de colores para percibir su entorno, un sintetizador de sonido que reproduce casi cualquier sonido y un acelerómetro integrado. Reconoce las etiquetas y minifiguras smart para responder a las reacciones, únicas en cada figura.

Las etiquetas Smart, por su parte, le indican al ladrillo en qué se debe convertir dentro del juego, permitiéndole desbloquear sonidos, minijuegos e incluso misiones secretas. Por último, las minifiguras Smart activan el ladrillo Smart y le piden que revele sus personalidades únicas, ampliando las posibilidades narrativas.

Las minifiguras, ladrillos y etiquetas Smart se integrarán a los diferentes sets clásicos de Lego, permitiendo a niños y adultos crear nuevos mundos con sonidos, luces y reacciones. El sistema también llegará a otros sets con licencia como Star Wars, el primero en recibir el sistema Smart Play; los primeros sets se pueden comprar a partir del próximo viernes 9 de enero como anticipo.

También le puede interesar: Nueva York sumará un espacio del Mundial 2026 en el Rockefeller Center