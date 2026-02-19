Making Science refuerza su apuesta por Latinoamérica con el nombramiento de Diana Chaves como nueva responsable en Colombia

Asume el cargo de Head of Regional Delivery y Country Manager en Colombia para liderar la expansión de la consultora en la región.

M aking Science, consultora global especializada en aceleración digital y soluciones de marketing basadas en IA, ha nombrado a Diana Chaves como nueva Head of Regional Delivery y Country Manager en Colombia. Con este nombramiento, la compañía da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento internacional y refuerza su apuesta por Latinoamérica, consolidando a Colombia como un Centro de Excelencia estratégico para impulsar proyectos de transformación digital en la región.

Diana Chaves es ejecutiva senior con más de 18 años de experiencia impulsando procesos de transformación empresarial a partir del diseño e implementación de estrategias de negocio y de talento. Con una sólida trayectoria en Operaciones y Recursos Humanos, Chaves es especialista en impulsar el crecimiento y la rentabilidad mediante la alineación estratégica del capital humano con los objetivos empresariales, especialmente en la industria del marketing digital, la publicidad y los servicios tecnológicos en América Latina.

Antes de incorporarse a Making Science, Chaves ha ocupado posiciones clave en compañías internacionales del sector. En Omnicom Global Solutions Colombia puso en marcha desde cero la operación de servicios regionales desde Colombia para otros mercados del grupo, creando en un año un equipo multidisciplinario de más de 300 profesionales y contribuyendo a posicionar al país como un Centro de Excelencia en capacidades críticas como creatividad, tecnología, ecommerce y data. Previamente, en Huge Inc. lideró la estrategia de talento para la oficina de Colombia y la transversal de tecnología en las oficinas internacionales.

Asimismo, como vicepresidenta de Recursos Humanos en Ariadna Communications Group, lideró la estrategia de personas de un holding de marketing digital en las Américas. Desde esta posición impulsó un crecimiento del equipo del 110%, colaboró en la apertura de operaciones en cuatro países y pilotó la integración de cuatro negocios distintos en 12 países, unificando procesos, reduciendo la rotación y afianzando una cultura común orientada al alto rendimiento.

“Latinoamérica es una región clave en la estrategia de crecimiento internacional de Making Science. En los últimos años hemos consolidado nuestra presencia en mercados estratégicos y Colombia se ha posicionado como un país con un enorme potencial en talento, innovación y capacidades digitales. La incorporación de Diana nos permitirá consolidar nuestra presencia en LATAM, reforzar nuestro modelo en la región y ofrecer aún más valor a nuestros clientes desde un centro de excelencia altamente competitivo y diverso”, afirma José Antonio Martínez Aguilar, CEO y fundador de Making Science.

Por su parte, Diana Chaves afirma sentirse emocionada de unirse a la compañía “en un momento de claro crecimiento internacional y de fuerte apuesta por Latinoamérica”. “El objetivo es establecer un centro de excelencia regional que conecte negocio, talento y tecnología para acompañar a nuestros clientes en sus procesos”, añade.

Con este nombramiento, Making Science continúa fortaleciendo su capacidad para desplegar proyectos integrales de consultoría, datos, tecnología, medios y creatividad en mercados clave de Europa y Latinoamérica, afianzando así su posición como socio estratégico para compañías que buscan acelerar su crecimiento en el entorno digital.

