Colombina lanza su primer reality show en TikTok y YouTube

Abrir las puertas de su fábrica es una invitación a vivir el propósito de la compañía: llevar alegría a todo el mundo a través del sabor, revelando la pasión, el cuidado y la magia que hay detrás de cada producto.

En una apuesta por innovar en la forma de relacionarse con sus consumidores y responder a las nuevas maneras de consumir contenido, Colombina abrió las puertas de su planta y la convirtió en el escenario de su primer reality, una propuesta pionera en la industria de alimentos que lleva el entretenimiento al corazón mismo de la operación.

Con esta iniciativa, la compañía demuestra que es posible unir procesos con formatos de entretenimiento cercanos, auténticos y alineados con las expectativas de las nuevas generaciones, sin comprometer en ningún momento los más altos estándares de calidad, seguridad e inocuidad.

El proyecto nació de escuchar a su comunidad. A través de sus redes sociales, cientos de seguidores expresaron de forma recurrente su deseo de conocer la fábrica por dentro. A partir de ese interés genuino, la marca decidió ir un paso más allá: no solo abrir las puertas de su planta, sino convertir esa curiosidad en una experiencia inmersiva y entretenida.

Para hacerlo realidad, Colombina realizó un casting al que se postularon seguidores de la marca, de los cuales fueron seleccionadas 20 personas, y un ganador: Andrés Hernández, quien acompañado de los influenciadores Emily Rococo y @mtfk, vivió una experiencia de otro nivel en la planta de confitería de Colombina.

La producción audiovisual tiene una duración total de 15 minutos y fue grabada durante cuatro días de rodaje dentro de la planta, siempre bajo estrictos protocolos de seguridad industrial y alimentaria. Quienes aún no lo han visto pueden ingresar a su canal de YouTube @ColombinaOficial

Queríamos devolverle a nuestros consumidores algo de todo lo que nos entregan todos los días. Este reality es nuestra manera de decirles que los escuchamos y que creemos en el poder del entretenimiento para acercarnos, inspirar y seguir alegrando la vida de las personas a través del sabor

Agrega Mauricio Escobar, vicepresidente de mercadeo corporativo de Colombina.

Tras su lanzamiento en redes sociales, el reality ha tenido una respuesta muy positiva por parte de la audiencia, alcanzando en total más 39 millones de reproducciones y más de 315 mil interacciones, en todas las plataformas, entre los cuales 12 mil comentarios corresponden a los usuarios manifestando su interés por conocer la planta de produccion.

Lo anterior consolida a Colombina como una de las primeras compañías del sector de alimentos en desarrollar formatos de entretenimiento digital desde sus propias instalaciones. Con esta iniciativa, la marca da inicio a 2026 demostrando que las comunicaciones que realmente conectan son aquellas que apelan a las emociones y se construyen a partir de contenidos cercanos, participativos y relevantes para las audiencias.

