lunes, febrero 09, 2026

INICIO

DIGITAL

Colombina lanza su primer reality show en TikTok y YouTube

Lanzamientos

Colombina lanza su primer reality show en TikTok y YouTube

Abrir las puertas de su fábrica es una invitación a vivir el propósito de la compañía: llevar alegría a todo el mundo a través del sabor, revelando la pasión, el cuidado y la magia que hay detrás de cada producto.

Redacción P&M
Redacción P&M
 febrero 9, 2026

En una apuesta por innovar en la forma de relacionarse con sus consumidores y responder a las nuevas maneras de consumir contenido, Colombina abrió las puertas de su planta y la convirtió en el escenario de su primer reality, una propuesta pionera en la industria de alimentos que lleva el entretenimiento al corazón mismo de la operación.

Con esta iniciativa, la compañía demuestra que es posible unir procesos con formatos de entretenimiento cercanos, auténticos y alineados con las expectativas de las nuevas generaciones, sin comprometer en ningún momento los más altos estándares de calidad, seguridad e inocuidad.

El proyecto nació de escuchar a su comunidad. A través de sus redes sociales, cientos de seguidores expresaron de forma recurrente su deseo de conocer la fábrica por dentro. A partir de ese interés genuino, la marca decidió ir un paso más allá: no solo abrir las puertas de su planta, sino convertir esa curiosidad en una experiencia inmersiva y entretenida.

Para hacerlo realidad, Colombina realizó un casting al que se postularon seguidores de la marca, de los cuales fueron seleccionadas 20 personas, y un ganador: Andrés Hernández, quien acompañado de los influenciadores Emily Rococo y @mtfk, vivió una experiencia de otro nivel en la planta de confitería de Colombina.

La producción audiovisual tiene una duración total de 15 minutos y fue grabada durante cuatro días de rodaje dentro de la planta, siempre bajo estrictos protocolos de seguridad industrial y alimentaria. Quienes aún no lo han visto pueden ingresar a su canal de YouTube @ColombinaOficial

Queríamos devolverle a nuestros consumidores algo de todo lo que nos entregan todos los días. Este reality es nuestra manera de decirles que los escuchamos y que creemos en el poder del entretenimiento para acercarnos, inspirar y seguir alegrando la vida de las personas a través del sabor

Agrega Mauricio Escobar, vicepresidente de mercadeo corporativo de Colombina.

Tras su lanzamiento en redes sociales, el reality ha tenido una respuesta muy positiva por parte de la audiencia, alcanzando en total más 39 millones de reproducciones y más de 315 mil interacciones, en todas las plataformas, entre los cuales 12 mil comentarios corresponden a los usuarios manifestando su interés por conocer la planta de produccion.

Lo anterior consolida a Colombina como una de las primeras compañías del sector de alimentos en desarrollar formatos de entretenimiento digital desde sus propias instalaciones. Con esta iniciativa, la marca da inicio a 2026 demostrando que las comunicaciones que realmente conectan son aquellas que apelan a las emociones y se construyen a partir de contenidos cercanos, participativos y relevantes para las audiencias.

También le puede interesar: Los 10 mejores anuncios del Super Bowl LX

TAGS
Lanzamieno

LO MÁS LEÍDO

01
Top10

P&M presenta los nominados al TOP10 2025

Juanita Rico
diciembre 22, 2025
02
Campañas Super Bowl

Pepsi retoma su competencia histórica con Coca-Cola al usar el oso polar en su spot del Super Bowl y en redes sociales

Juanita Rico
febrero 2, 2026
03
lanzamientos

Cerveza Aguila presentó ‘Fichaje Nacional’, en la antesala de la Copa mundial de la FIFA 2026

Redacción P&M
febrero 3, 2026
04
Grammys 2026

El balance de las marcas y los momentos icónicos en los Grammy 2026

Juanita Rico
febrero 2, 2026
05
Marketing

Las 10 tendencias clave para el marketing en 2026, según la WFA

Juanita Rico
enero 6, 2026

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

MÁS DE Digital
VER TODO

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
12
febrero
Evento virtual

Webinar P&M: Tendencias 2026

Convergencia entre data, creatividad, propósito y tecnología

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Mercadeo
Masglo

Consumidor

Comunicación

Gente