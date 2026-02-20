Juan Valdez 1959, la primera flagship store de Juan Valdez en el mundo

Espacios diseñados para elevar la experiencia del café, conectando el origen con cafés de especialidad a través de distintas variedades, perfiles y niveles de tostión que muestran la riqueza y evolución del café colombiano.

Juan Valdez anunció la apertura de “Juan Valdez 1959”, su primera flagship store a nivel mundial. El nuevo espacio fue concebido como una tienda orientada a exponer el legado y la experiencia del café colombiano en un formato de mayor escala. El concepto 1959 hace referencia al año en que nació el personaje “Juan Valdez”, creado por la Federación Nacional de Cafeteros como símbolo del caficultor colombiano. De acuerdo con la compañía, la apertura hace parte de su estrategia en fortalecer el vínculo entre los productores de café y los consumidores, y de posicionar el origen del café colombiano en escenarios de alto impacto.

''Desde 1959, Juan Valdez ha sido un símbolo que le dio identidad y diferenció al café colombiano ante el mundo, permitiéndole salir de la comoditización y que ha fortalecido el trabajo de miles de familias caficultoras. Hoy, con Juan Valdez 1959, damos un paso más en esa evolución: un hito que enaltece el origen y le da aún más impulso al Café de Colombia”, señaló Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros.

La tienda está distribuida en tres pisos y propone un recorrido que aborda el café desde su origen hasta distintas expresiones de consumo. El primer nivel, denominado “el origen”, incluye una tostadora visible al público y una oferta de cafés de diferentes regiones del país, con diversas tostiones, microlotes y opciones de especialidad, así como café a granel y métodos de preparación.

El segundo piso está enfocado en la propuesta gastronómica. Allí se ofrecen platos a la minuta inspirados en productos y sabores de regiones cafeteras, en un espacio con cocina abierta.

El tercer nivel, llamado “el ritual”, estará destinado a actividades como catas, talleres de barismo y otras experiencias relacionadas con el café. Según la marca, este espacio tendrá una programación que evolucionará de manera constante.

De forma transversal, la tienda contará con merchandising exclusivo, métodos de preparación y cafés especiales provenientes de distintos departamentos del país. Para el lanzamiento, se incluyó una selección de microlotes de Tolima, Antioquia, Cauca y Huila.

En materia de sostenibilidad, la compañía informó que el espacio integra paneles solares, equipos de bajo consumo y materiales sostenibles y certificados, como parte de sus lineamientos en eficiencia energética y reducción de emisiones.

“Esta flagship es un homenaje a nuestra historia y a los que hacen posible que el mundo conozca el sabor de Colombia. Queremos que cada persona que cruce sus puertas viva el café desde su origen; que lo experimente a través de sus aromas, de los perfiles de tueste, de las preparaciones diseñadas para resaltar sus cualidades y de cada taza que celebra nuestro legado”, afitmó, Camila Escobar, CEO de Juan Valdez.

La tienda está ubicada en el costado norte del Parque de la 93, en Bogotá. Según la compañía, el espacio buscará consolidarse como un punto de encuentro cultural y gastronómico, además de proyectarse como una vitrina para el café 100% colombiano.

